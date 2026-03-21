Milei en Tucumán: prometió inflación «con cero» en agosto

Milei cerró el Foro del NOA con críticas al gobierno de Fernández y partió hacia Budapest, donde participará de la CPAC y se reunirá a solas con Viktor Orbán. El viaje profundiza su vínculo con la nueva derecha internacional, mientras en el país crece el debate por su imagen en caída.

Por Alejo Pombo

Javier Milei habló durante 82 minutos en el Foro Económico del NOA, celebrado en el hotel Hilton de San Miguel de Tucumán, y dejó una promesa concreta: que para agosto de este año la inflación minorista «arrancará con cero». El mandatario fue recibido en el aeropuerto por el gobernador Osvaldo Jaldo y disertó ante un auditorio colmado por referentes del mundo empresario, político y jóvenes seguidores de La Libertad Avanza.

El discurso combinó teoría económica, filosofía estoica y ataques a la gestión anterior. Milei trazó un paralelismo entre su administración y los postulados de Adam Smith, utilizó la metáfora del «palo de hockey» para ilustrar el crecimiento tras la Revolución Industrial y comparó a la Argentina de 2023 con un país «camino a ser Cuba, con estación intermedia en Venezuela».

En el plano económico, destacó el rol de Luis Caputo en el logro del equilibrio fiscal. «Nos decían que el déficit cero era imposible. Pero nos topamos con un señor al que le dicen ‘Toto’ y pusimos las cuentas en orden en un mes», afirmó. Sobre la inflación, aclaró que factores externos como el precio del petróleo pueden generar saltos, pero sostuvo que mientras se mantenga el equilibrio fiscal y la política monetaria, la baja es inevitable.

Uno de los momentos más destacados fue el elogio explícito a Patricia Bullrich. «Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia gracias a que la doctora Bullrich dejó sus aspiraciones personales de lado», señaló, elevando a la ministra de Seguridad como pieza clave de su gestión.

En el tramo final, Milei abandonó los números para adentrarse en la ética y la filosofía. Defendió su concepto de «la moral como política de Estado», fustigó al «triángulo de la corrupción» —políticos, empresarios prebendarios y periodistas cómplices— y cerró apelando a las raíces judeocristianas como base de su programa de gobierno. «Aunque el costo sea grande, volveremos a poner grande a la Argentina», prometió antes del consabido «¡Viva la libertad, carajo!».

Tras el evento tucumano, Milei emprenderá viaje a Hungría, donde participará de una nueva edición de la CPAC local, prevista para el 21 de marzo. La organización confirmó que Orbán volverá a abrir la conferencia. Según confirmaron desde el Ejecutivo, el mandatario mantendrá además un encuentro mano a mano con el primer ministro húngaro, aunque restan definir algunos detalles de la agenda oficial.

El viaje se enmarca en la estrategia de política exterior de Milei de profundizar vínculos con referentes de la nueva derecha global, en una gira que lo llevó previamente a España y que continúa ahora en Europa central.