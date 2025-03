A pesar de Caputo, el dólar sigue en alza: el blue llega a $1.285 y el BCRA vendió US$ 215 millones

El dólar blue subió a $1.285, mientras que los dólares financieros también registraron incrementos. Pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que no habrá un salto devaluatorio, la brecha cambiaria se amplía. El Banco Central debió vender US$ 215 millones, y las reservas cayeron a US$ 27.206 millones.