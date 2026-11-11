San Luis prevé subir 30% el Inmobiliario y bajar Automotor

El proyecto de Ley Impositiva 2027 contempla una actualización del 30% en el Inmobiliario y una baja del 20% en las alícuotas del Automotor. También mantiene descuentos de hasta el 40% para contribuyentes cumplidores y beneficios por pago anticipado. La iniciativa todavía debe completar su tratamiento legislativo.

El Gobierno de San Luis proyecta un aumento estimado del 30% en el Impuesto Inmobiliario y una reducción del 20% en las alícuotas del Impuesto Automotor para 2027. Los cambios están incluidos en el proyecto de Ley Impositiva enviado a la Legislatura y fueron explicados este martes por la directora General de Hacienda Pública, Teresa Cappiello, ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.

La funcionaria señaló que la iniciativa mantiene gran parte del esquema tributario vigente y conserva los beneficios destinados a los contribuyentes cumplidores, además de los descuentos por pago anticipado.

Inmobiliario: actualización estimada del 30%

Uno de los principales cambios será la actualización del Impuesto Inmobiliario. Cappiello confirmó que el incremento estimado es del 30%, aunque aclaró que no habrá modificaciones en las alícuotas.

La actualización se aplicará sobre las valuaciones fiscales de los inmuebles, determinadas por Catastro provincial, que constituyen la base imponible para calcular el tributo.

La funcionaria explicó que mantener las alícuotas no significa necesariamente que el monto final del impuesto permanezca sin cambios, ya que también depende de la valuación asignada a cada propiedad.

Descuentos de hasta el 40% para cumplidores

El proyecto mantiene los beneficios para quienes tengan sus obligaciones tributarias al día al 31 de diciembre de 2026.

En esos casos, los contribuyentes podrán acceder a una reducción del 30% sobre el impuesto correspondiente a 2027. A ese beneficio se sumará otro 10% para quienes no registren deudas en ninguna de sus obligaciones con Ingresos Públicos.

También continuarán los descuentos por pago anticipado: hasta un 30% para quienes cancelen el impuesto durante febrero y hasta un 20% para quienes lo hagan en marzo.

Además, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos conservará la facultad de otorgar reducciones adicionales de hasta el 50%, según las condiciones que se establezcan.

Automotor: bajarán las alícuotas un 20%

En el Impuesto Automotor, el proyecto contempla una reducción del 20% en las alícuotas. Sin embargo, también se prevé una actualización cercana al 20% en las valuaciones de los vehículos, de acuerdo con la evolución estimada del mercado automotor.

Para evitar que esa actualización provoque cambios automáticos de categoría, el Gobierno también modificará las escalas del tributo.

Según Cappiello, la combinación de estas medidas permitirá reducir la carga impositiva sobre los propietarios de vehículos durante el próximo año.

Ingresos Brutos: cambios para quienes pierdan beneficios

En el caso de Ingresos Brutos, se mantendrán las alícuotas actuales y continuará la reducción del 20% para los contribuyentes cumplidores.

La principal modificación estará relacionada con la pérdida de ese beneficio durante el ejercicio fiscal. Hasta ahora, según explicó la funcionaria, el incumplimiento podía obligar a recalcular el impuesto de todo el año con la alícuota general.

Con el nuevo esquema, la penalización comenzará a aplicarse desde el momento en que se pierda la condición de contribuyente cumplidor.

Por ejemplo, si un contribuyente deja de cumplir sus obligaciones en noviembre, deberá abonar noviembre y diciembre con la alícuota general, pero conservará el beneficio correspondiente a los meses anteriores.

En tres años enviaron $20.000 millones a juicio

Durante su exposición, Cappiello también se refirió al comportamiento de la recaudación provincial y aseguró que durante 2026 se mantuvo en niveles similares o ligeramente superiores a la inflación.

La directora de Hacienda Pública atribuyó ese desempeño a las tareas de seguimiento de vencimientos y recordatorios que realiza Ingresos Públicos para incentivar el cumplimiento tributario.

Además, informó que durante los últimos tres años se enviaron a juicio deudas por un total de $20.000 millones, correspondientes a unos 900 contribuyentes.

Según explicó, las acciones judiciales permitieron recuperar más del 50% de lo reclamado durante el primer año y también una proporción importante de las deudas posteriores.

El proyecto continuará ahora su tratamiento legislativo. Durante la presentación ante los diputados, Cappiello sostuvo que mantener buena parte de la estructura tributaria vigente aporta previsibilidad y seguridad jurídica a los contribuyentes.