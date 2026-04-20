«La mejor que hemos tenido»: la semana de Caputo en Washington que desbloqueó financiamiento multilateral

Caputo cerró su gira en Washington con tres acuerdos bajo el brazo: la revisión del programa con el FMI, una garantía del Banco Mundial por hasta USD 2.000 millones y un convenio con el BID por USD 550 millones. El objetivo es pagar los vencimientos de julio de USD 4.300 millones sin afectar las reservas del Banco Central.

El ministro de Economía Luis Caputo cerró este sábado su gira por Washington con una reunión con representantes del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Banco Mundial, poniendo fin a una semana de intensa agenda en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial. «Fue la mejor que hemos tenido», resumió el ministro ante medios argentinos presentes en la capital estadounidense.

La delegación argentina estuvo integrada por el viceministro José Luis Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El objetivo central de la gira fue asegurar el financiamiento necesario para afrontar los vencimientos de deuda de julio, que ascienden a USD 4.300 millones, sin comprometer el nivel de reservas del Banco Central.

Los principales acuerdos sellados fueron tres. El primero es el staff level agreement con el FMI, que habilita la segunda revisión del programa de USD 20.000 millones y destraba un desembolso potencial de USD 1.000 millones, sujeto aún a la aprobación del directorio prevista para mediados de mayo. El segundo es un acuerdo con el Banco Mundial, que garantizará el refinanciamiento de hasta USD 2.000 millones de vencimientos de deuda. El mecanismo consiste en que el organismo actúe como respaldo ante bancos internacionales, quienes en lugar de calcular la tasa según el riesgo país tomarán como referencia la calificación crediticia AAA del Banco Mundial. El tercer acuerdo es con el BID, que replicará la operación por USD 550 millones.

Caputo explicó que la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, estaba al tanto de toda la estrategia de financiamiento multilateral, dado que mantiene una relación estrecha con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, y con Ilan Goldfajn, titular del BID. «Cuando decíamos hace algunos meses que no salíamos al mercado porque estábamos trabajando en esta alternativa, y ahora lo logramos, le volvimos a mostrar al mercado y a la gente que cuando decimos algo lo cumplimos», señaló el ministro.

En paralelo, informó el resultado fiscal de marzo: superávit financiero de $484.789 millones, con un superávit primario de $930.284 millones. En los primeros tres meses del año, el sector público acumuló un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB. La delegación regresa al país este domingo.

Aquí con los representantes de MIGA/Banco Mundial.

Última reunión de sábado de una excelente semana: ✅ Acuerdo con el FMI.

✅ Superávit fiscal

✅Acuerdo con el Banco Mundial/MIGA.

✅Acuerdo con el BID Estos últimos acuerdos nos permitirán refinanciar la deuda a tasas… pic.twitter.com/vSLGEJomob — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 18, 2026