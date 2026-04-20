Seis muertos en Kiev: un hombre nacido en Moscú abrió fuego en la calle, tomó rehenes y fue abatido

Un hombre de 58 años nacido en Moscú mató a seis personas en Kiev este sábado: primero abrió fuego en la calle y luego se atrincheró con rehenes en un supermercado. Fue abatido por las fuerzas especiales tras 40 minutos de negociación sin respuesta. El caso es investigado como acto terrorista y las autoridades analizan el móvil del ataque.

Al menos seis personas murieron y otras quince resultaron heridas este sábado en Kiev, luego de que un hombre armado abriera fuego contra civiles en la vía pública del distrito Holosiivskyi y se atrincherara con rehenes en un supermercado de la calle Demievskaya. El agresor fue abatido por las fuerzas especiales tras fracasar los intentos de negociación. La causa es investigada como un «acto terrorista».

El atacante fue identificado por el fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, como un hombre de 58 años nacido en Moscú que residía en la región de Donetsk. Zelenski informó que tenía antecedentes penales y que, en forma simultánea al ataque, su departamento en Kiev fue incendiado. «Cada detalle debe ser examinado; los investigadores están trabajando con varias teorías», afirmó el presidente.

El episodio comenzó cuando el agresor disparó contra transeúntes en la vía pública, donde mató a cuatro personas. Luego ingresó al supermercado, donde mató a otra víctima, tomó cuatro rehenes y se negó a responder a la negociadora policial, identificada como Valeriia, que intentó comunicarse con él durante aproximadamente 40 minutos. «Tratamos de persuadirlo, incluso ofrecimos asistencia médica, pero no respondió», precisó el ministro del Interior, Igor Klimenko. Ante la falta de respuesta y tras recibir disparos del agresor, las unidades tácticas ingresaron al local y lo neutralizaron. Los cuatro rehenes fueron rescatados con vida; una sexta víctima murió más tarde en el hospital.

El alcalde Vitali Klitschko confirmó el saldo final de seis muertos. Las autoridades aclararon que, por el momento, no hay evidencias que vinculen el ataque al conflicto bélico con Rusia, aunque subrayan que los tiroteos masivos son poco frecuentes en Ucrania pese al enorme volumen de armas que circula en el país a raíz de la guerra.