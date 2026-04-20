Zayn Malik habría golpeado a Louis Tomlinson con sus anillos y Netflix canceló el documental

Zayn Malik habría golpeado a Louis Tomlinson durante la filmación de un documental de Netflix en Wyoming, dejándolo con una conmoción cerebral tras un comentario sobre la madre fallecida del cantante. El proyecto millonario quedó cancelado y los dos ex One Direction habrían cortado todo contacto. Ninguno confirmó los hechos públicamente.

El tabloide británico The Sun reveló este viernes que Zayn Malik habría golpeado a su excompañero de One Direction Louis Tomlinson en plena filmación de un documental de tres partes que ambos producían para Netflix. El incidente, que habría ocurrido hace aproximadamente seis meses en Wyoming, dejó a Tomlinson con una herida en la cabeza y una conmoción cerebral, y derivó en la cancelación definitiva del proyecto. Ninguno de los dos artistas ni sus equipos han hecho declaraciones oficiales al respecto.

Según fuentes citadas por The Sun, la pelea se desató cuando Malik realizó un comentario sobre Johannah Deakin, la madre de Tomlinson, fallecida de leucemia en 2016. «Louis estaba atónito y en estado de shock. Cuando intentó moverse, Zayn lo atacó. Le dio un puñetazo directo en la cara y, como llevaba anillos, le hizo una herida en la cabeza», relató el testimonio. El hecho habría ocurrido al aire libre, delante de parte del equipo de producción.

Tras el episodio, el equipo separó a ambos artistas. Tomlinson recibió atención médica y viajó de regreso al Reino Unido, mientras Malik retornó a su granja en Pennsylvania. Desde entonces, los dos habrían cortado todo contacto.

El documental había comenzado a filmarse en octubre de 2025 bajo un formato de road trip por Estados Unidos. El proyecto contemplaba que ambos hablaran frente a cámara sobre la paternidad, sus carreras en solitario y, en especial, sobre la muerte de su compañero Liam Payne, fallecido en octubre de 2024 tras caer desde un hotel en Buenos Aires. Fue precisamente ese duelo compartido el que, según las versiones, los impulsó a aceptar la propuesta de Netflix. «Netflix creyó que había dado con el tesoro cuando Tomlinson y Malik aceptaron filmar juntos. Era una producción de gran presupuesto, costó millones», señaló una fuente al mismo medio.

La plataforma esperó meses una reconciliación que nunca llegó y finalmente descartó el proyecto el mes pasado. Las señales en redes sociales reforzaron la hipótesis de la ruptura: familiares de Tomlinson dejaron de seguir a Malik en Instagram y luego el propio cantante replicó ese gesto.

El escándalo se conoció el mismo día que Malik lanzó su nuevo álbum, «Konnakol», el 17 de abril, aunque ese mismo día también publicó una fotografía desde un hospital conectado a lo que parece un tensiómetro, sin dar mayores explicaciones. Tomlinson, en tanto, continúa con su gira en respaldo a su álbum «How Did I Get Here?».