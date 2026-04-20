León XIV rechazó que sus discursos en África fueran una respuesta a Trump: «No me interesa ese debate»

El papa León XIV rechazó que sus discursos en África fueran respuestas a Donald Trump y pidió no confundir su mensaje pastoral con una polémica política. «No es mi interés entrar en ese debate», afirmó en vuelo hacia Angola. La tensión se había instalado cuando Trump lo calificó de «débil» y «terrible en política exterior» al inicio de la gira pontificia.

El papa León XIV descartó este sábado que sus discursos durante la gira por África hayan sido dirigidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que no tiene ningún interés en mantener ese debate. Las declaraciones las realizó a bordo del avión que lo trasladaba de Camerún a Angola, en el marco de su viaje apostólico de diez días por el continente, ante periodistas acreditados entre los que se encontraba la agencia EFE.

«Se ha difundido una cierta narrativa que no ha sido precisa», señaló el pontífice, nacido como Robert Prevost y primer estadounidense en ocupar el solio pontificio. Explicó que la polémica se originó «a partir de la situación política creada en el primer día del viaje», cuando Trump hizo declaraciones sobre su persona y su mensaje de paz. Desde allí, sostuvo, gran parte de la cobertura mediática derivó en «comentarios sobre comentarios» que distorsionaron el sentido original de sus palabras.

Como ejemplo concreto, León XIV mencionó su discurso en el encuentro de oración por la paz en Bamenda, en la región anglófona de Camerún, donde denunció que «el mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos». El Papa aclaró que ese mensaje fue redactado semanas antes de las críticas del mandatario estadounidense. «Sin embargo, se interpretó como si estuviera intentando debatir una vez más con el presidente, lo cual no es mi interés en absoluto», remarcó.

La tensión entre ambas figuras se había instalado cuando Trump, el 12 de abril, declaró que no era «gran seguidor del Papa León» y lo calificó de «débil contra el crimen» y «terrible en política exterior». El Parlamento Europeo llegó a invitar al Pontífice a hablar en sesión plenaria en respuesta a esos ataques, mientras el vicepresidente estadounidense JD Vance, católico practicante, expresó su apoyo al Papa.

León XIV, no obstante, sostuvo que no teme a las críticas y reafirmó que continuará alzando la voz contra los conflictos armados y la desigualdad. «Mi misión es transmitir el mensaje del Evangelio, enfocado en la fraternidad, la justicia y la construcción de la paz», insistió, al tiempo que subrayó que su presencia en África responde exclusivamente a un compromiso pastoral y no a agenda política alguna.