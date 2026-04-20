Trump advirtió que Irán no puede «chantajear» a EEUU y amenazó con reanudar bombardeos

Donald Trump advirtió que Irán no puede «chantajear» a Estados Unidos con el cierre del estrecho de Ormuz y amenazó con reanudar los bombardeos si no hay acuerdo antes del fin de la tregua, el miércoles 21. Irán, en tanto, sigue imponiendo restricciones al tránsito marítimo y desmintió avances en las negociaciones. El reloj corre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que Irán «no puede chantajear» a su país con el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Las declaraciones se produjeron en medio de una escalada de tensiones que se agudiza a medida que se acerca el vencimiento de la tregua de dos semanas pactada el 8 de abril, que expira el miércoles 21.

«Querían volver a cerrar el estrecho, ya saben, tal como lo han venido haciendo. Pero no pueden chantajearnos», afirmó el republicano durante un evento en la Casa Blanca, en el que no respondió preguntas de la prensa. Al mismo tiempo, señaló que las conversaciones con Teherán atraviesan un momento positivo: «Estamos manteniendo conversaciones muy positivas. Todo está resultando muy bien.»

Sin embargo, Trump también dejó abierta la puerta a la reanudación de los bombardeos si no se llegara a un acuerdo antes del fin del alto el fuego, y en una entrevista posterior con Fox News advirtió que Irán tiene «una última oportunidad»: «Si no firman este acuerdo, todo el país va a volar por los aires.»

Las señales desde Teherán contradicen el optimismo de Washington. El presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que desarrollar el programa nuclear es un «derecho» de Irán. El portavoz militar Ebrahim Zolfagari confirmó que el estrecho opera con «restricciones» y que el tránsito solo se habilitará bajo «rutas designadas» con autorización iraní. Desde el Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf fue más directo: el estrecho «no permanecerá abierto» si continúa el bloqueo naval de Estados Unidos.

Irán también desmintió una afirmación concreta de Trump: el viernes, el presidente estadounidense había dicho que Teherán había acordado entregar sus reservas de uranio enriquecido, uno de los puntos centrales de las negociaciones. Las autoridades iraníes lo negaron en forma categórica y acusaron a Washington de difundir «información falsa».

La primera ronda de diálogos directos, celebrada el 12 de abril en Islamabad y conducida por el vicepresidente JD Vance, terminó sin acuerdo tras más de 21 horas de conversaciones. Desde entonces, las negociaciones continúan a través de canales indirectos con la participación de Turquía, Omán y Pakistán. En el plano regional, no se registraron nuevos ataques en Israel en las últimas 24 horas, aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu reafirmó que la campaña militar no está suspendida.