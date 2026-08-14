YPF presentó el mayor proyecto del RIGI por USD 51.000 millones

YPF, Eni y XRG presentaron la adhesión al RIGI de Argentina LNG, un megaproyecto de USD 51.000 millones para producir y exportar GNL desde Vaca Muerta. Incluye dos plantas flotantes frente a Río Negro, 12 millones de toneladas anuales de capacidad y una inversión inicial de USD 29.000 millones hasta 2031.

YPF presentó este jueves la solicitud de adhesión al RIGI de “Argentina LNG”, un megaproyecto para producir y exportar gas natural licuado (GNL) a partir de los recursos de Vaca Muerta, con una inversión total estimada en USD 51.000 millones. La iniciativa es desarrollada junto con la italiana Eni y XRG, el brazo internacional de inversiones de ADNOC, de Emiratos Árabes Unidos.

El proyecto contempla una inversión inicial de unos USD 29.000 millones hasta 2031, cuando está previsto que comiencen a operar dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) frente a la costa de Río Negro, en el Golfo San Matías.

De ese desembolso inicial, aproximadamente USD 24.000 millones estarán destinados a infraestructura, mientras que otros USD 5.000 millones se utilizarán para desarrollar el upstream y perforar los pozos necesarios para abastecer las plantas a plena capacidad.

Las dos unidades tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas de GNL por año. El esquema integra toda la cadena de valor: producción de gas en Neuquén, transporte, procesamiento, fraccionamiento de líquidos y licuefacción para su posterior exportación.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó que se trata de la inversión más grande presentada hasta ahora bajo el RIGI y señaló que permitirá transformar el gas de Vaca Muerta en un producto destinado a los mercados internacionales.

La iniciativa también tendrá un impacto sobre el empleo. Durante la etapa de construcción, prevista entre 2026 y 2030, se estima que generará más de 20.000 puestos de trabajo anuales. Una vez que entre en operación, el proyecto prevé sostener unos 8.000 empleos por año.

Además, YPF calcula una participación significativa de proveedores argentinos. La contratación de bienes y servicios nacionales podría alcanzar unos USD 15.000 millones durante el desarrollo del proyecto.

Argentina LNG busca aprovechar el crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta y convertir ese recurso en una fuente estructural de exportaciones. Según las proyecciones difundidas, el proyecto podría generar alrededor de USD 10.000 millones anuales por ventas externas cuando alcance su escala prevista.

La infraestructura necesaria incluye también el transporte dedicado del gas desde Neuquén hasta las instalaciones de licuefacción. En junio, el Gobierno ya había aprobado bajo el RIGI el proyecto de un gasoducto de aproximadamente 480 kilómetros que conectará Tratayén, en Neuquén, con San Antonio Oeste, en Río Negro.

La asociación entre YPF y Eni para desarrollar Argentina LNG comenzó a tomar forma en 2025. Posteriormente, XRG se incorporó al proyecto, que inicialmente contemplaba una capacidad de 12 millones de toneladas anuales, con posibilidad de ampliación a 18 millones.

El Gobierno considera al GNL uno de los sectores estratégicos para aumentar las exportaciones argentinas. En 2025, el Ejecutivo había señalado que el proyecto podía permitirle al país posicionarse entre los grandes exportadores mundiales de gas natural licuado.

La magnitud de Argentina LNG supera incluso el volumen acumulado de los proyectos RIGI aprobados hasta ahora. Según los datos difundidos por YPF, los 21 proyectos aprobados previamente representaban en conjunto inversiones por USD 46.708 millones.

El RIGI establece beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones que cumplan determinadas condiciones. El régimen fue prorrogado hasta julio de 2027 y contempla, entre otros beneficios, una alícuota de Ganancias del 25% y mecanismos especiales para el tratamiento fiscal de las inversiones.

Con la presentación de Argentina LNG, YPF busca avanzar en uno de los proyectos energéticos de mayor escala de la historia argentina y consolidar a Vaca Muerta no solo como fuente de abastecimiento interno, sino también como plataforma para la exportación de GNL a los mercados internacionales.