Embargaron las cuentas de Flybondi por casi $1.500 millones

La Justicia ordenó embargar las cuentas de Flybondi por casi $1.500 millones a pedido de ARCA. La deuda fiscal supera los $1.250 millones de capital y se suma a una crisis que incluye más de 2.500 vuelos cancelados en un año y reclamos laborales de cientos de exempleados.

La Justicia ordenó embargar las cuentas bancarias de Flybondi por casi $1.500 millones, a pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), para garantizar el cobro de una deuda fiscal de la aerolínea. La medida fue dispuesta por los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 1, 2 y 4.

El capital reclamado por el organismo asciende a $1.256.469.707,31. La deuda incluye principalmente retenciones del Impuesto a las Ganancias por más de $915 millones, además de unos $207 millones correspondientes a retenciones de IVA y alrededor de $133 millones vinculados con el impuesto a los Bienes Personales.

Con intereses y costas judiciales, el monto por el que se solicitó el embargo asciende a aproximadamente $1.445 millones. La medida es de carácter cautelar y, por sí misma, no implica la suspensión de las operaciones de la compañía.

El procedimiento se encuadra en ejecuciones fiscales iniciadas por ARCA. De acuerdo con el organismo, un embargo es una medida que se dispone en el marco de un reclamo judicial para asegurar el cobro de una deuda. Puede levantarse si el contribuyente regulariza el capital, intereses, honorarios y costas, o accede a un régimen de facilidades de pago aprobado.

El nuevo frente judicial llega mientras Flybondi atraviesa una profunda crisis operativa y financiera. Entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, la empresa canceló más de 2.500 vuelos, con más de 350.000 pasajeros afectados, según datos de la consultora Adventus citados por medios especializados.

La situación de la flota fue uno de los principales factores detrás de las dificultades. A comienzos de junio, la aerolínea llegó a operar con un solo avión en Aeroparque y tenía 11 aeronaves fuera de servicio, en un contexto de problemas vinculados con mantenimiento y contratos de leasing.

Los indicadores de mayo también reflejaron el deterioro. Flybondi registró una puntualidad de apenas 26,64% y canceló el 46,93% de los vuelos programados durante ese mes.

A la situación tributaria y operativa se suman reclamos laborales. Más de 700 exempleados esperan el pago de salarios, indemnizaciones y otros conceptos pendientes, según información difundida tras la nueva medida judicial.

Además, existen otros reclamos judiciales vinculados con obligaciones sociales y previsionales. La acumulación de pasivos y las dificultades para sostener la operación alimentaron en los últimos meses las versiones sobre una eventual presentación de la compañía en concurso preventivo.

El embargo dispuesto ahora agrega presión sobre las finanzas de Flybondi y se suma a una serie de conflictos que la aerolínea deberá resolver para recomponer su situación operativa, laboral y fiscal.