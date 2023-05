Villa Mercedes: Vecinos incendian la casa de un joven acusado por robos

Por Gabriel Rodriguez

En el barrio Ciudad Jardín de Villa Mercedes, un grupo de vecinos prendió fuego a parte de la casa de Luis Emmanuel Sosa, un joven acusado del robo a una iglesia cristiana la semana pasada. Este incidente se produjo después de que Sosa se fugara de una comisaría, fuera recapturado y luego liberado por una jueza el lunes. La jueza, María Antonella Panero Magnano, tenía prevista una conferencia de prensa para explicar su decisión, pero finalmente fue suspendida.

El descontento por la liberación de Sosa llevó a los vecinos a tomar la decisión de incendiar su vivienda. La casa, que es precaria y está revestida con nailon tipo silobolsa, consta de una sola habitación de dimensiones reducidas. El incendio comenzó alrededor de las 22:20 del lunes, según informó el comisario general Oscar Contrera, jefe de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) II.

Después de que la jueza dejara en libertad a Sosa, los vecinos se organizaron y decidieron incendiar su casa, aunque en ese momento no había nadie en el lugar, ya que los familiares del sospechosos lo llevaron a refugiarse en otra vivienda.

La Policía y los Bomberos Voluntarios de El Fortín intervinieron para controlar el incendio. Según una fuente policial, se cree que tres o cuatro vecinos fueron los responsables de iniciar el fuego, pero luego se les unieron otras personas en la protesta, sumando un total de aproximadamente 15 individuos. El motivo principal detrás de esta acción es evitar que Sosa, quien cuenta con un amplio historial delictivo, regrese al barrio.

El comisario Contrera afirmó que no se presentó denuncias ni hubo detenidos por el incendio y que se ha reforzado la seguridad en el lugar de los hechos.

La historia de Sosa comenzó con el robo al edificio del Centro Familiar Cristiano en Villa Mercedes. La Policía y el fiscal de Instrucción 3, José Olguín, señaló a Sosa como el posible autor del robo. Se encontraron pruebas que lo vinculaban con el delito, como testimonios de testigos que lo vieron ofreciendo lo robado y llevando los objetos a la casa de sus parientes, donde la Policía encontró la mayoría de los objetos sustraídos.

Después de su detención, Sosa se fugó de la Comisaría 11ª a través de una ventana mientras estaban completando los trámites de su arresto. Aunque fue recapturado, ya no llevabas esposas. Posteriormente, fue llevado a una audiencia de formulación de cargos el lunes por la mañana. El fiscal Olguín presentó pruebas en su contra y solicitó su imputación por el robo a la iglesia, así como la prisión preventiva durante dos meses hasta el juicio. Sin embargo, la jueza Panero Magnano fue imputarlo por «encubrimiento agravado» y lo dejó en libertad, argumentando que el hecho de que los objetos robados se encontraran en su casa no implicaba no obstante que él fuera el autor y que su fuga de la comisaría no implicaba que tuviera intenciones de repetir ese acto.

Esta serie de eventos ha puesto en evidencia una realidad compleja en la que la Policía actúa bajo las directivas de la Justicia, pero a veces se siente limitada en su accionar. Por su parte, los jueces deben tomar decisiones basadas en las leyes y los códigos procesales vigentes, lo que puede generar descontento en la sociedad que no siempre comprende los fundamentos legales detrás de esas decisiones.