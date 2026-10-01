Villa Mercedes: Más de 400 vehículos fueron destruidos tras años en depósitos

La Municipalidad de Villa Mercedes compactó 381 motos, 40 autos y 80 escapes adulterados que permanecían secuestrados desde hacía entre dos y diez años. Antes de destruirlos se realizaron notificaciones, edictos y consultas judiciales para confirmar que no existieran reclamos ni pedidos de captura.

La Municipalidad de Villa Mercedes compactó este martes 381 motos, 40 autos y 80 caños de escape adulterados que permanecían secuestrados en depósitos municipales y nunca fueron retirados por sus propietarios.

El procedimiento se realizó después de completar las instancias administrativas y judiciales correspondientes. Las motos llevaban entre dos y cinco años secuestradas, mientras que algunos automóviles permanecían en los depósitos desde hacía una década.

La mayoría de las motos habían sido retenidas por maniobras peligrosas y picadas ilegales. En el caso de los autos, las principales causas fueron procedimientos por alcoholemia.

Antes de avanzar con la destrucción, el Municipio realizó notificaciones, publicó edictos y consultó a la Justicia para verificar que los vehículos no tuvieran pedido de captura, reclamos pendientes o causas judiciales.

El intendente Maximiliano Frontera participó del procedimiento y destacó las acciones de prevención y control vial que lleva adelante el Municipio junto con la Policía de la Provincia.

“Para nosotros lo más importante es la vida”, afirmó Frontera, quien sostuvo que el objetivo de los controles es evitar que las infracciones de tránsito terminen en accidentes con consecuencias graves.

El jefe comunal también recordó que, cuando asumió en 2019, había más de 200 motos que circulaban sin cumplir distintas normas de seguridad vial. Según señaló, actualmente ocho o nueve de cada diez motociclistas utilizan casco.

Frontera remarcó además que los vehículos compactados no pueden volver a circular ni sus piezas ser comercializadas como repuestos. Según explicó, se trata de unidades sin documentación respaldatoria y la reutilización de sus partes podría favorecer un mercado ilegal.

El procedimiento no implicó un gasto para las arcas municipales. La empresa DECA S.R.L. realizó la compactación y recibió el material como forma de pago.

Las motos y los autos fueron reducidos a bloques de aproximadamente un metro por un metro. El acero obtenido vuelve posteriormente al circuito productivo.

El secretario de Gobierno, Germán Sepúlveda, explicó que todavía permanecen alrededor de 300 motos en uno de los depósitos municipales. Se trata principalmente de unidades secuestradas durante 2023 y 2024, mientras que las correspondientes a 2025 aún deben cumplir los plazos administrativos establecidos.

Cada vehículo es identificado desde el momento de su ingreso al depósito. El Municipio registra fotografías, inicia un expediente y deja asentada su ubicación para facilitar su recuperación en caso de que el propietario cumpla con los requisitos para retirarlo.

Sepúlveda señaló que años atrás las motos llegaron a acumularse varios metros de altura, con riesgos asociados a incendios, filtraciones y robo de repuestos.

En el caso de los automóviles, explicó que suelen ser retirados con mayor rapidez por sus propietarios debido a su valor. Por eso, los que finalmente llegan a la compactación son aquellos que permanecieron durante años sin ser reclamados.

El objetivo del Municipio es reducir la acumulación en los depósitos y evitar que permanezcan durante años vehículos que ya cumplieron con todas las instancias necesarias para ser retirados definitivamente de circulación.