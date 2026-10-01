Abdala igualará los siete días como presidente de Adolfo Rodríguez Saá en 2001

Bartolomé Abdala quedó nuevamente a cargo del Poder Ejecutivo por la ausencia simultánea de Javier Milei y Victoria Villarruel. El senador puntano permanecerá en funciones hasta el regreso del Presidente, previsto para el 3 de octubre. Con este período, acumulará siete días al frente del Ejecutivo, igualando el tiempo que gobernó Adolfo Rodríguez Saá en 2001.

El senador nacional por San Luis Bartolomé Abdala quedó desde las 22 de este martes a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, ante la ausencia simultánea del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes viajaron a Europa. El reemplazo se extenderá hasta el sábado 3 de octubre, cuando está previsto el regreso del mandatario.

Abdala ejerce esta función por su condición de presidente provisional del Senado, de acuerdo con el mecanismo previsto por la Ley de Acefalía para los casos de ausencia transitoria del Presidente y la Vicepresidenta. Permanecerá en la Ciudad de Buenos Aires y cumplirá sus funciones desde su despacho en el Senado.

Milei viajó a París, donde participará de la Argentina Week, mientras que Villarruel se trasladó a Madrid para participar de actividades parlamentarias.

Es la segunda vez durante la gestión de Milei que Abdala queda a cargo del Ejecutivo. La primera fue entre el 8 y el 9 de diciembre de 2025, cuando el Presidente se encontraba en Noruega y la Vicepresidenta en España.

Con este nuevo período, el senador puntano acumulará siete días al frente del Poder Ejecutivo, la misma cantidad de tiempo que permaneció en la Presidencia Adolfo Rodríguez Saá durante la crisis institucional de diciembre de 2001.

La comparación tiene, sin embargo, una diferencia institucional central. Rodríguez Saá fue designado presidente de la Nación por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2001, tras la renuncia de Fernando de la Rúa, y permaneció en el cargo hasta presentar su renuncia el 30 de diciembre.

Abdala, en cambio, no asumió formalmente la Presidencia. Su función consiste en ejercer transitoriamente las atribuciones del Poder Ejecutivo mientras Milei y Villarruel permanecen fuera del país.

El antecedente de Rodríguez Saá marcó además uno de los episodios más particulares de la crisis de 2001: tras su renuncia, Eduardo Camaño quedó al frente del Ejecutivo hasta la designación de Eduardo Duhalde.