Viajó al Mundial y terminó arrestado en Dallas por solicitar una prostituta

Un hincha argentino de 57 años fue detenido en Dallas acusado de solicitar prostitución a una agente encubierta. El hombre había viajado a Estados Unidos para seguir a la Selección argentina durante el Mundial 2026 y permanece detenido mientras avanza la causa.

Un hincha argentino de 57 años fue detenido en Dallas acusado de “solicitud de prostitución”, tras un operativo policial encubierto realizado en el marco de los controles especiales durante el Mundial 2026.

El hombre, identificado con las iniciales G.J.M., había viajado a Estados Unidos para seguir a la Selección argentina durante el torneo. Se alojaba en un hotel de la localidad de Arlington, una de las sedes vinculadas a la competencia, donde compartía estadía con otros hinchas.

La preocupación por su paradero comenzó cuando sus compañeros de alojamiento dejaron de tener contacto con él. Ante la falta de noticias, difundieron su búsqueda a través de redes sociales y grupos de mensajería entre argentinos presentes en la zona, lo que generó una amplia movilización informal para intentar localizarlo.

Sin embargo, la incertidumbre terminó cuando las autoridades estadounidenses confirmaron que el hombre estaba bajo custodia policial. Según la información oficial, fue detenido en el marco de un operativo destinado a combatir la explotación sexual y la trata de personas durante el evento deportivo.

De acuerdo con la versión difundida por medios locales citados en la investigación, el argentino habría solicitado servicios sexuales a una agente encubierta, tras lo cual fue arrestado en el lugar. Luego fue trasladado a una cárcel local, donde permanece detenido mientras avanza el proceso judicial.

El caso generó sorpresa entre otros hinchas argentinos que lo conocían, ya que había compartido viajes a anteriores ediciones del Mundial, incluyendo Mundial 2026 y ediciones previas, y se encontraba en Estados Unidos siguiendo a la Selección Argentina de fútbol.

La investigación continúa bajo la órbita de las autoridades locales, que no brindaron más detalles sobre la situación procesal del detenido.