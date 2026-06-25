El Gobierno aumentó la tasa aeroportuaria y viajar en avión será más caro

El Gobierno aumentó un 565% la tasa de seguridad aeroportuaria, que pasará a $1.725 por pasajero en vuelos de cabotaje desde el 27 de junio. El incremento impactará en el precio final de los pasajes dentro del país.

El Gobierno nacional dispuso un incremento del 565% en la tasa de seguridad de la aviación, un cargo incluido en el precio de los pasajes aéreos que financia las tareas de control y prevención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La medida fue oficializada este miércoles a través de la Resolución 565 publicada en el Boletín Oficial.

El nuevo esquema comenzará a regir para los tickets emitidos a partir del 27 de junio y tendrá impacto directo en el valor final de los vuelos de cabotaje. La tasa también alcanza a los servicios regionales e internacionales que parten desde aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos.

Según el Ministerio de Seguridad, la actualización responde al aumento de los costos operativos del sistema de control aeroportuario y busca mantener una relación entre el servicio prestado y su financiamiento. El tributo no había sido modificado desde enero de 2023 y fue creado por la Ley 26.102 en 2006 para sostener las tareas de seguridad en la actividad aeronáutica civil.

Con la actualización, la tasa para vuelos de cabotaje pasará de $260 a $1.725 por pasajero, lo que implica el aumento del 565% informado oficialmente.

En el caso de los vuelos regionales e internacionales, el valor se mantiene sin cambios en USD 1,40, por lo que no habrá modificaciones en ese segmento del transporte aéreo.

El incremento se suma a una serie de ajustes en costos del sector aerocomercial, en un contexto de reacomodamiento general de tarifas y servicios vinculados al transporte.