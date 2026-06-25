Más control en la noche porteña: crean un cuerpo de 200 agentes

La Ciudad de Buenos Aires incorporará 200 agentes especializados para reforzar el orden en la nocturnidad porteña. El nuevo cuerpo se enfocará en tránsito, asistencia al público y control en zonas de alta concentración de eventos y actividad recreativa.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incorporará un cuerpo de 200 agentes de tránsito especializados para reforzar el orden en la nocturnidad porteña, en el marco de una estrategia orientada a acompañar el crecimiento de la actividad gastronómica, cultural y recreativa.

La medida apunta a profesionalizar tareas de ordenamiento en los principales corredores comerciales, eventos masivos y zonas con alta concentración de público, donde se registra un incremento sostenido de circulación peatonal y vehicular durante la noche.

Los nuevos agentes tendrán funciones operativas vinculadas a la asistencia al público, la organización de accesos, la agilización del tránsito y el relevamiento de incidencias en la vía pública. También actuarán como puntos de contacto visibles para coordinar desvíos y articular acciones con servicios de emergencia.

El dispositivo se integrará al programa “Buenos Aires 24 Horas”, una política de gestión urbana que organiza la actividad nocturna entre las 19 y las 6 con foco en la convivencia, la infraestructura y el desarrollo económico. En su implementación inicial, el plan incluyó además el despliegue de más de 2.700 efectivos policiales, la instalación de 21 tótems de seguridad y la participación de 650 operarios de higiene urbana.

Según la administración porteña, la iniciativa busca equilibrar la expansión de la llamada “economía del entretenimiento” con el impacto que la actividad nocturna genera en los barrios residenciales, especialmente en comunas con alta densidad de bares, restaurantes y espacios culturales.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó el alcance del nuevo esquema y subrayó su enfoque preventivo. “Seguimos ordenando el espacio público con firmeza para anticipar problemas y mejorar la experiencia tanto de los que viven en la Ciudad como de quienes disfrutan la noche, la cultura y el entretenimiento”, afirmó.