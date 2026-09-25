Vélez apeló el fallo de Boca y pidió frenar el partido con Racing

Vélez apeló el fallo que mantuvo a Boca en la Copa Argentina y pidió suspender el partido del Xeneize ante Racing. El club de Liniers reclama que la inclusión de seis extranjeros en la planilla constituye una infracción que debe sancionarse con la pérdida del partido y exige que se le otorguen los puntos.

Vélez apeló este jueves el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA que mantuvo la clasificación de Boca en la Copa Argentina y pidió como medida urgente que se suspenda el partido del Xeneize ante Racing, previsto para este domingo 27 de septiembre.

El reclamo del club de Liniers surgió por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del partido de octavos de final disputado entre ambos equipos. Para Vélez, esa situación constituyó una infracción reglamentaria que debería derivar en la pérdida del encuentro.

La dirigencia encabezada por Fabián Berlanga cuestionó la resolución publicada el 22 de septiembre, que rechazó el pedido de Vélez y mantuvo a Boca en la competencia. El Tribunal, sin embargo, sancionó al Xeneize con una multa económica de 1.000 entradas generales por la irregularidad.

En su apelación, Vélez sostiene que el límite previsto por la normativa se incumple desde el momento en que un club presenta una planilla con más extranjeros de los permitidos, independientemente de que alguno de ellos ingrese o no al campo de juego.

Ese punto es central en la discusión. Ángel Romero fue incluido entre los seis extranjeros de Boca pero permaneció en el banco de suplentes y no disputó ningún minuto. Para el Tribunal, esa circunstancia fue determinante para mantener el resultado deportivo del partido.

Vélez sostiene una interpretación diferente y reclama que se aplique el resultado reglamentario de 3-0 a su favor. De prosperar su planteo, el Fortín sería declarado ganador de la serie y ocuparía el lugar de Boca en los cuartos de final.

Además, el club solicitó una medida provisional para impedir que se dispute el partido entre Boca y Racing mientras el Tribunal de Apelaciones analiza el recurso. El argumento es que, si el encuentro se juega y posteriormente Vélez obtiene una resolución favorable, la situación sería difícil de revertir.

El partido entre Boca y Racing está programado para este domingo en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Boca ya comenzó su preparación para ese encuentro a la espera de lo que resuelva la AFA sobre el pedido de Vélez.

El caso podría continuar incluso más allá del Tribunal de Apelaciones. Desde Vélez ya habían anticipado que, si fuera necesario, evaluarían recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar revertir la decisión.