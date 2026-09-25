Lali vuelve a River con entradas agotadas y varias sorpresas

Lali Espósito agotó las entradas para su tercer River Plate y este sábado cerrará la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama. La cantante celebró la noticia junto a su equipo y crece la expectativa por los invitados, entre ellos Tini Stoessel, cuya participación todavía no fue confirmada oficialmente.

Lali Espósito agotó las entradas para su tercer show en el estadio River Plate y este sábado 26 de septiembre cerrará la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama ante una multitud. La cantante recibió la noticia junto a su equipo y compartió su emoción en las redes sociales.

“Muchas gracias a todos y todas”, expresó Lali en el video que publicó. Luego se dirigió a sus colaboradores y destacó el trabajo detrás del espectáculo: “Me siento muy honrada” de poder generar un espacio donde muchos artistas son parte y donde la gente vive un momento inolvidable”.

El recital será el tercero de Lali en el Monumental durante 2026. Las dos primeras presentaciones, realizadas en junio, reunieron a más de 160.000 personas y tuvieron como invitados a Dillom, Miranda! y Duki, además de la aparición sorpresa de Kylie Minogue.

El nuevo show marcará el cierre de una gira que comenzó en 2025 y pasó por distintas ciudades de Argentina, Uruguay y España. En Buenos Aires, el recorrido incluyó además cinco fechas agotadas en Vélez Sarsfield durante el año pasado.

La expectativa también crece por los posibles invitados. En las últimas horas, Ángel de Brito aseguró que Tini Stoessel será parte del espectáculo, aunque hasta el momento la participación no fue confirmada oficialmente por la producción.

Mientras tanto, Lali mostró imágenes de los ensayos y prepara una puesta especialmente pensada para esta última fecha. El concierto tendrá además un significado particular: coincidirá con el segundo aniversario del lanzamiento de “Fanático”, la canción que dio comienzo a la etapa artística vinculada con el álbum.

No vayas a atender cuando el demonio llama superó las 200 millones de reproducciones y fue presentado por el equipo de la artista como el disco argentino más escuchado de 2025. El álbum también obtuvo dos Premios Gardel en 2026: Mejor Álbum Artista Pop y Mejor Canción Pop por “Mejor que vos”, junto a Miranda!.

Con las localidades agotadas, Lali llega al tercer River como el cierre de uno de los ciclos más importantes de su carrera. La cita será este sábado 26 de septiembre en el Monumental, donde buscará despedir esta etapa junto a sus seguidores y con un show cargado de canciones, invitados y sorpresas.