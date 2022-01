Por Alejo Pombo

Un indigente que fue atacado por una mujer que le prendió fuego sus cosas mientras dormía en el barrio porteño de Pompeya aseguró que no conoce a la agresora, mientras que dijo que él no molesta «a nadie» y que no merece lo que le pasó.

«No me había dado cuenta de nada, vino un hombre a avisarme», relató el hombre, quien además contó: «Tengo los pies quemados y perdí casi todo lo que tenía».

En diálogo con la prensa, contó además: «Yo no molesto a nadie y no la conozco a la mujer. No sé qué pensar, pero no lo merezco y tampoco se lo merece otra persona que le pase algo así».

El hecho se conoció en las últimas horas, pero ocurrió a las 4:40 de la madrugada del domingo 26 de diciembre cuando el indigente se encontraba durmiendo sobre la calle Cobo al 1200 en el barrio de Pompeya.

Según se ve en un video que se viralizó en las redes sociales, una mujer se acercó al lugar donde estaba el hombre y con un encendedor prendió fuego el colchón, lo que provocó que en segundos las llamas se extiendan hasta el carro donde el indigente tenía sus pertenencias.

En las imágenes puede verse que la agresora cruza la calle, conversa con un hombre que estaba sentado en una esquina, se acercó hasta donde estaba el indigente, aguardó que pase un auto, agarró el encendedor y prendió fuego las cosas del individuo.

La mujer se escapó del lugar y un hombre que pasaba por allí, vio el fuego y se acercó a asistir al indigente, quien se despertó e intentó combatir las llamas.