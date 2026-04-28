La mesa política libertaria preparó la semana más difícil del Gobierno

La mesa política de LLA se reunió en Casa Rosada para preparar la semana más cargada del Gobierno: el informe de Adorni en el Congreso con 66 preguntas sobre su causa, la reforma electoral sin votos seguros en el Senado y los proyectos de universidades y discapacidad cuestionados en la Justicia.

La mesa política de La Libertad Avanza se reunió este lunes desde las 14 en la Casa Rosada para ordenar la estrategia legislativa de la semana y analizar el informe de gestión que Manuel Adorni brindará el próximo miércoles ante la Cámara de Diputados con Javier Milei presente en el recinto.

El encuentro se dio en un momento de alta tensión política. El miércoles, Adorni deberá responder alrededor de 2.100 preguntas —después de un filtrado de casi 5.000— en medio de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra. Sesenta y seis de esas preguntas están vinculadas directamente a la investigación sobre su patrimonio y los viajes de su familia. Será la primera exposición pública extensa del jefe de Gabinete sobre el asunto desde una conferencia de prensa hace un mes, en la que dominó el cruce con periodistas más que las explicaciones sobre su situación. Desde el Gobierno optaron por blindarlo, poniendo el foco en las declaraciones juradas de figuras de la oposición.

La agenda legislativa también demandó atención. El bloque libertario no tiene los votos asegurados para eliminar las PASO —el eje de la reforma electoral enviada al Senado— y la UCR condicionó su apoyo a convertirlas en optativas en lugar de suprimirlas. En paralelo, la mesa trazó la táctica para los proyectos sobre financiamiento universitario y discapacidad, dos temas en los que el Gobierno enfrenta fallos judiciales adversos que le ordenaron aplicar las leyes sancionadas por el Congreso y ante los cuales apeló a la Corte Suprema para ganar tiempo.

El Ejecutivo busca hacer correr en paralelo la agenda política —donde necesita acuerdos que todavía no tiene— y la administrativa, mientras el caso Adorni ocupa el centro de la escena mediática y judicial.