Semana Santa: más turistas que el año pasado pero gastaron menos

Semana Santa convocó a más turistas que en 2025, pero el gasto real cayó casi 19% y la estadía promedio se redujo a 2,6 noches. Viajar en familia costó el 69% de un salario medio, lo que confirma que el turismo interno se mantiene activo pero cada vez más ajustado.

Por Alejo Pombo

El fin de semana largo de Semana Santa movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, un 5,6% más que en 2025, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, el gasto total cayó un 18,9% en términos reales, con un impacto económico de $808.198 millones en alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y compras.

El gasto promedio diario fue de $108.982, lo que representó una baja real del 8,4% respecto al año anterior. La estadía promedio también se redujo: 2,6 noches, un 16,1% menos que en 2025, consolidando la tendencia hacia escapadas más breves y destinos cercanos. El costo del transporte y la situación económica general influyeron directamente en la duración y el alcance de los viajes.

El dato más elocuente sobre el esfuerzo que implica viajar surge del Instituto de Economía de la UADE: una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para viajar dentro del país durante Semana Santa, equivalente al 69% de un salario medio. En destinos como Bariloche o Ushuaia, el costo superó un ingreso mensual completo.

En lo que va del año, los tres fines de semana largos acumularon 6.874.256 turistas y un gasto de $2.047.075 millones, según los registros de CAME.