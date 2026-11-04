Tras una semana sin quórum, el Senado volvió al recinto con mini sesión

Tras una semana sin quórum, el Senado de San Luis sesionó con una agenda acotada: aprobó un beneplácito por la visita del papa León XIV y convocó a una audiencia pública para tratar cuatro pliegos judiciales. En las últimas sesiones del año podrían debatirse proyectos que todavía esperan tratamiento.

Después de una semana sin sesión por falta de quórum, el Senado de San Luis retomó su actividad el martes 3 de noviembre con una agenda reducida. Durante la reunión, los legisladores aprobaron un proyecto de beneplácito por la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y fijaron una nueva audiencia pública para analizar cuatro designaciones en el Poder Judicial.

La sesión anterior no había podido realizarse debido a la ausencia de legisladores de distintos bloques, tanto del oficialismo como de la oposición. La situación impidió reunir el número necesario para iniciar el debate en la Cámara Alta.

En el encuentro de esta semana, el proyecto de beneplácito por la visita papal fue aprobado por unanimidad. Luego, el cuerpo dio curso a una resolución que establece que el próximo martes 10 de noviembre se realizará una audiencia pública para evaluar los pliegos de cuatro abogados propuestos para ocupar distintos cargos judiciales.

El tratamiento de esa resolución fue breve y no hubo otros proyectos de relevancia incorporados a la agenda de la jornada, según el reporte de la sesión.

Los temas que podrían llegar al recinto

Con tres sesiones ordinarias por delante antes del cierre del período legislativo 2026, la atención estará puesta en los proyectos que todavía deben completar su recorrido parlamentario.

Uno de ellos es la adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil de San Luis. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 28 de octubre, con 27 votos afirmativos y 10 negativos, y ahora debe ser analizada por el Senado. El proyecto busca adaptar los procedimientos provinciales a la nueva legislación nacional sobre responsabilidad penal juvenil.

También podría ingresar en la agenda la discusión de la Ley Impositiva o Tarifaria 2027, aunque hasta el momento no se confirmó oficialmente su tratamiento en las próximas sesiones.

El calendario legislativo entra así en su tramo final, con asuntos judiciales y reformas normativas pendientes de definición.