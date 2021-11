Por Gabriel Rodriguez

El líder de la comunidad mapuche Facundo Jones Huala llamó hoy a «que la sangre sea vengada», tras la muerte de un joven en Cuesta del Ternero.

Jones Huala difundió una carta desde la cárcel de Temuco, en Chile, donde cumple condena por varios delitos.

«Si hay que dialogar que sea entre nosotros, los que se nos va la vida en esta lucha digna, no con el estado ni los vendidos que son sus cipayos», enfatizó.

El líder mapuche se expresó así luego del enfrentamiento en la toma de tierras en Cuesta del Ternero, donde un joven mapuche murió y otro resultó herido de bala.

«Ante la caída de otro Peñi que quería su Pueblo Libre. Que hablen las acciones, el weichan limpiara la senda de oportunistas y malintencionados, que la rabia y la tristeza no nos ciegue, y sin confundir al enemigo, golpeemos certeramente donde más le duele al poder. Que nuestros caídos vivan en la gloria de haber echo (sic) lo que muchos solo discursean, que esa furia se transforme en tralka kai kutral, que la palabra no se nos tuerza y cumplamos con ella, porque el Mapuche es de una sola Palabra», subrayó.

Jones Huala indicó: «Ya no podemos seguir solo con piedras y palos, no podemos entregarnos tan fácil, y ellos tan tranquilos en la impunidad de su sistema, no solo defendernos con lo que tengamos a mano, es hora de apertrecharnos, blindarnos, profundizar los sabotajes, la Recuperación Territorial para la Reconstrucción y Liberación Nacional Mapuche. Que nuestro Nguillatu sea para que llegue bien a reunirse con los antiguos nuestro peñi, y para que así como el enemigo erre los disparos sean los nuestros los que den en el blanco, para que sean más los weichafe que escuchen del weichan el llamado, para que tengamos claridad a la hora de enfrentarnos».

Y agregó: «Que su muerte ni ninguna sea en vano, que la sangre sea vengada y la tierra recuperada sean más que consignas, que las balas se van a devolver, sea más que un cantito. Esta es nuestra tierra y nos cobija, pero así como matan los invasores a nuestra gente, que esta sea la tumba del capitalismo».