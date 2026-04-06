Tragedia y ternura en Neuquén: un puma bebé perdió a su familia y una gata lo adoptó

Un cachorro de puma quedó huérfano tras un accidente en la Ruta 40 que mató a su madre y tres hermanos. Rescatado por una familia y atendido en una veterinaria de Villa La Angostura, el pequeño encontró contención en una gata doméstica que lo adoptó durante su recuperación.

Una puma preñada y tres de sus crías murieron atropelladas en la Ruta 40, cerca de Villa La Angostura, Neuquén, en un accidente cuyo conductor se dio a la fuga. El único sobreviviente, un cachorro de puma, fue rescatado por una familia que pasaba por el lugar y trasladado de urgencia al Centro Médico Veterinario Angostura, donde permanece bajo el cuidado del veterinario Sergio Sánchez.

El caso generó repercusión en redes sociales por una escena que conmovió a miles: durante su recuperación, el pequeño felino comenzó a interactuar con una gata doméstica que se encontraba en la veterinaria. El contacto entre ambos le brinda calor y contención, favoreciendo su estabilidad en esta etapa inicial.

La anestesista Lorena Sosa, quien participó de la intervención, compartió el vínculo en redes con un mensaje emotivo. «Tengo lágrimas de felicidad. Atropellaron a una mamá puma. Murieron ella y tres cachorros. Gracias a una familia de gran corazón pudimos salvar a este pequeño guerrero y ahora se está recuperando con el cariño de una gata», escribió.

El cachorro continúa en observación con monitoreo constante mientras los especialistas siguen de cerca su evolución.