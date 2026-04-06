6 abril, 2026

Cada vez más cerca de la Luna: Artemis II completa más de la mitad del viaje con hitos históricos

m24digital 6 abril, 2026 0

Artemis II superó el 50% del viaje y los astronautas ya fotografían la Luna de cerca, incluida la primera imagen humana directa de la cuenca Orientale. Entre las postales del trayecto también aparece Buenos Aires vista desde el espacio, en una misión que entra en su recta final.

La misión Artemis II superó la mitad de su trayecto hacia la Luna y los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orion encaran la recta final hacia su encuentro con el satélite natural este lunes. La NASA difundió imágenes recientes tomadas por la tripulación que muestran el acercamiento progresivo a la superficie lunar y, entre ellas, una postal inédita: la Ciudad de Buenos Aires fotografiada desde el espacio.

Uno de los hitos del tramo recorrido fue la fotografía de la cuenca Orientale, un cráter de 965 kilómetros que sirve de frontera entre la cara visible y la oculta de la Luna. La agencia espacial calificó el registro como histórico, ya que se trata de la primera observación humana directa de esa área, hasta ahora solo explorada por misiones robóticas.

A medida que la distancia con la Tierra aumenta, las imágenes enviadas por la tripulación fueron dejando de centrarse en el resplandor terrestre para mostrar cada vez más detalles de la superficie lunar, en un reflejo visual del avance de la misión hacia su objetivo central.

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