La Justicia de Santiago del Estero abrió una causa contra el padre de Agostina Páez por un video viral

El padre de Agostina Páez es investigado penalmente en Santiago del Estero tras un video viral en el que imita los gestos racistas de su hija y se autoincrimina en alusiones a usura y narcotráfico. La Fiscalía abrió la causa de oficio al detectar posibles delitos de acción pública en el material.

El Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero inició una investigación de oficio contra el empresario Mariano Páez, padre de la abogada Agostina Páez, tras la viralización de un video en el que se lo escucha identificarse como «empresario, millonario, usurero y narco», al tiempo que imita el gesto racista que motivó el procesamiento de su hija en Brasil.

La fiscal Victoria Ledesma dispuso el inicio formal de la causa para determinar si el contenido del material audiovisual configura algún ilícito penal. Según el comunicado oficial del organismo judicial, la medida responde al deber legal de promover la acción penal ante indicios de posibles delitos de acción pública detectados en el video, que adquirió amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación.

El caso llega cuando Agostina Páez acaba de regresar a la Argentina tras más de dos meses retenida en Brasil por una causa de injuria racial, y aguarda en Santiago del Estero el veredicto final de la Justicia brasileña.