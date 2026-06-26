Tragedia en Venezuela: suben a 589 los muertos por los sismos

El Gobierno de Venezuela confirmó que el doble sismo del miércoles ya dejó 589 muertos y más de 2.980 heridos. Las autoridades continúan con las tareas de rescate en las zonas más afectadas, especialmente en La Guaira, donde se derrumbaron más de 100 edificios.

El Gobierno de Venezuela actualizó este viernes el balance del doble sismo que sacudió al país el miércoles y confirmó que las víctimas fatales ascienden a 589 personas, mientras que los heridos ya superan los 2.980. Las autoridades mantienen los operativos de rescate en las zonas más afectadas.

La actualización de las cifras fue informada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en el marco de una emergencia que continúa desplegando recursos nacionales e internacionales para la búsqueda de sobrevivientes.

En paralelo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, señaló que en el estado de La Guaira —una de las regiones más castigadas— se derrumbaron más de 100 edificios como consecuencia de los movimientos sísmicos de magnitudes 7,2 y 7,5.

Los equipos de rescate, junto a personal sanitario y efectivos de Protección Civil, trabajan en la remoción de escombros y en el acceso a zonas colapsadas con la expectativa de encontrar personas con vida. La prioridad, según las autoridades, es acelerar las tareas de búsqueda antes de que las condiciones estructurales dificulten aún más las labores.

Rodríguez supervisó personalmente las tareas en La Guaira, declarada zona de desastre, y recorrió los sectores más afectados, entre ellos la localidad de Macuto. Allí afirmó que el Estado mantiene desplegado todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos para responder a la emergencia.

“Estamos acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y el rescate de personas que fueron atrapadas por estructuras que colapsaron”, expresó la mandataria durante su recorrida.

Mientras tanto, hospitales y centros de salud continúan recibiendo heridos provenientes de distintas regiones, en un contexto en el que las autoridades advierten que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que avancen las tareas de inspección en edificios derrumbados y zonas de difícil acceso.

El impacto del desastre ha dejado escenas de gran destrucción en varias ciudades del país, con infraestructura colapsada y miles de familias afectadas, mientras continúan las labores de emergencia en todo el territorio.