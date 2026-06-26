El Gobierno autorizó un megaproyecto energético clave en Río Negro

El Gobierno aprobó la adhesión al RIGI del Gasoducto San Matías, un proyecto energético de 1.300 millones de dólares que permitirá transportar gas desde Neuquén hasta Río Negro y potenciar exportaciones estimadas en 2.500 millones anuales.

El Ministerio de Economía autorizó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Gasoducto San Matías”, una iniciativa energética que contempla una inversión estimada de 1.300 millones de dólares y busca ampliar la capacidad de transporte y exportación de gas natural desde Vaca Muerta.

Según informó el Palacio de Hacienda, la obra permitirá transportar 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde la provincia de Neuquén hasta el Golfo San Matías, en Río Negro, donde se desarrollará infraestructura vinculada a la exportación de gas natural licuado (GNL).

El proyecto está asociado al desarrollo de SESA, una iniciativa que ya había adherido al RIGI en 2025, y que utilizará este gasoducto como parte de su esquema logístico para exportaciones energéticas.

De acuerdo con la información oficial, el emprendimiento permitirá generar exportaciones estimadas en 2.500 millones de dólares anuales una vez que se encuentre plenamente operativo.

“Más inversión, más exportaciones y más generación de divisas para la Argentina”, destacaron desde el Ministerio de Economía al confirmar la aprobación del proyecto a través de canales oficiales.

El RIGI forma parte del esquema de incentivos impulsado por el Gobierno para atraer inversiones de gran escala, con beneficios fiscales y aduaneros para proyectos que superen determinados montos de capital, con el objetivo de acelerar el desarrollo de sectores estratégicos como energía, minería y tecnología.

En paralelo, el Congreso avanzó con el denominado “Súper RIGI”, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones.

La iniciativa amplía el alcance del régimen original e incorpora nuevos sectores vinculados a tecnología y actividades de alto impacto productivo, con un piso de inversión de 1.000 millones de dólares.

El proyecto oficial busca impulsar la llegada de capitales, incrementar las exportaciones y generar empleo, además de coordinar la participación del Estado nacional y las provincias en la ejecución de los emprendimientos estratégicos.