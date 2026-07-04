Tensión en el juicio por Maradona: difundieron audios de Morla y pidió disculpas

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó una jornada de alta tensión con la declaración de Matías Morla. La difusión de audios en los que insulta a Dalma y Gianinna volvió a poner en escena el enfrentamiento con la familia del exfutbolista, mientras también declaró un sobrino del «Diez».

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona vivió este jueves una de sus jornadas más tensas con la declaración de Matías Morla, exabogado y apoderado del exfutbolista, y la difusión de una serie de audios privados en los que descalifica a Dalma y Gianinna Maradona, hijas del astro. El material fue incorporado durante la audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro y volvió a exponer el fuerte conflicto que existía entre Morla y la familia del «Diez».

Durante su testimonio, Morla aseguró que fue «el mejor amigo» de Maradona y reivindicó el rol que desempeñó durante los últimos años de vida del exfutbolista.

«Fui su mejor amigo, su apoderado hasta su muerte y trabajamos juntos. Yo tenía la administración de sus negocios. Era su representante y llevaba adelante las gestiones comerciales», declaró ante los jueces.

Sin embargo, el momento de mayor impacto llegó cuando la fiscalía reprodujo distintos mensajes de voz intercambiados entre Morla y el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete imputados en la causa.

En uno de esos audios, el abogado se refiere en términos despectivos a Dalma Maradona.

«Gorda forra desagradecida. Yo soy pueblo, amigo. Tendría que decirme gracias. Voy a ir a lo de Diego y me voy a sacar 20 fotos», se escucha decir a Morla.

En otro mensaje, apuntó contra Gianinna Maradona luego de que cuestionara una fotografía publicada por Luque junto a su padre.

«Es una gorda nefasta, sacale 142 fotos», afirmó el exapoderado.

También se reprodujo un audio dirigido al propio Maradona, en el que Morla cuestionaba la actitud de Gianinna y defendía la decisión del exfutbolista de permanecer en la casa del barrio San Andrés durante la internación domiciliaria.

Durante la audiencia, la fiscalía exhibió además conversaciones escritas en las que Morla llamaba «gorditas» a Dalma y Gianinna. Tras la difusión de esos mensajes, el abogado pidió disculpas ante el tribunal.

Mientras se reproducían los audios, Gianinna Maradona permaneció en la sala de audiencias, donde siguió el testimonio visiblemente conmovida.

En la misma jornada también declaró Jonathan Espósito, sobrino de Maradona, quien convivía con él durante la internación domiciliaria en Tigre. El testigo reconstruyó los momentos previos al hallazgo del exfutbolista y recordó que aquella mañana la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz ingresaron a la habitación para administrarle la medicación.

Según relató, ambos profesionales salieron minutos después y comentaron que Maradona «no se quería levantar», una situación que la familia interpretó como habitual. Poco después, Espósito decidió ingresar al dormitorio.

«Lo primero que vi fueron los pies y la mano derecha colgando. La levanté y no reaccionaba», declaró, al recordar el momento en que advirtió la gravedad de la situación y pidió que llamaran de inmediato a una ambulancia.

El proceso judicial busca determinar si existió responsabilidad penal del equipo médico que asistía a Maradona durante su internación domiciliaria. En el banquillo de los acusados se encuentran Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su coordinador Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, todos imputados por homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión.