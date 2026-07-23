Mia Khalifa volvió a apuntar contra Argentina y se burló de Enzo Fernández

Mia Khalifa volvió a provocar a los hinchas argentinos con una publicación dedicada a Enzo Fernández. La influencer compartió imágenes del mediocampista tras la final del Mundial y profundizó la polémica que había comenzado con sus burlas a la Selección y el escándalo que involucró a Rosalía.

La influencer libanesa Mia Khalifa volvió a generar polémica con una publicación dirigida contra la Selección argentina. Después de las burlas que realizó tras la final del Mundial 2026 y del escándalo que involucró a Rosalía, esta vez eligió como blanco al mediocampista Enzo Fernández, una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni.

En sus redes sociales compartió dos imágenes del volante argentino: una correspondiente al festejo de su gol frente a Inglaterra en la semifinal y otra del momento en que fue expulsado por doble amonestación durante la final ante España, tras una infracción sobre Pau Cubarsí. La publicación se viralizó rápidamente y volvió a generar una fuerte reacción entre los hinchas argentinos.

La nueva provocación se suma a una serie de publicaciones que Khalifa realizó durante toda la Copa del Mundo. En los días previos había celebrado abiertamente la derrota argentina en la final y compartido un video en el que simulaba cantar «La perla», de Rosalía, acompañado por la frase: «Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas», en alusión a la Selección.

La controversia escaló cuando Rosalía republicó ese contenido en sus historias de Instagram. La cantante española eliminó luego la publicación y pidió disculpas públicamente, al asegurar que compartió el video porque sonaba su canción y que no había prestado atención al mensaje que lo acompañaba. A pesar de ello, la explicación no frenó las críticas de parte del público argentino, especialmente a pocos días de sus recitales en Buenos Aires.

La actitud de Khalifa tampoco sorprendió a quienes siguieron el Mundial. La influencer asistió a la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y durante el torneo manifestó reiteradamente su apoyo a los rivales de la Argentina.

Entre otras publicaciones, utilizó el término «VARgentina» para cuestionar supuestos beneficios arbitrales para el equipo de Lionel Messi y reveló que había apostado un millón de dólares a favor de España en la definición del campeonato, apuesta que finalmente resultó ganadora.

Hasta el momento, Enzo Fernández no respondió a las publicaciones ni realizó comentarios sobre la polémica. Mientras tanto, el posteo volvió a instalar el debate en redes sociales y alimentó el enfrentamiento virtual entre la influencer y los seguidores de la Scaloneta.