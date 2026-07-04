Portugal dio vuelta un partidazo ante Croacia y sigue soñando en el Mundial

Portugal reaccionó en el tramo final, venció 2-1 a Croacia en Toronto y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Cristiano Ronaldo empató de penal, Gonçalo Ramos marcó el gol del triunfo y el VAR anuló la igualdad croata en la última jugada.

Portugal protagonizó una remontada agónica este jueves en el BMO Field de Toronto, derrotó 2-1 a Croacia y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a España. El conjunto luso revirtió el marcador en los minutos finales gracias a un penal convertido por Cristiano Ronaldo y un cabezazo de Gonçalo Ramos en tiempo de descuento. El VAR anuló el empate croata en la última jugada del encuentro.

El equipo dirigido por Roberto Martínez dominó la posesión durante gran parte del primer tiempo, aunque le costó generar situaciones claras frente a una Croacia ordenada en defensa. Las principales aproximaciones llegaron por las bandas, con Pedro Neto y Rafael Leão, mientras que Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes tuvieron escasa participación en ataque.

El partido cambió por completo en el complemento. A los 52 minutos, Ivan Perisic abrió el marcador para Croacia tras controlar dentro del área y definir con un remate cruzado que dejó sin chances a Diogo Costa.

Portugal reaccionó de inmediato y estuvo cerca del empate con un remate de Rafael Leão que se estrelló en el palo. Minutos después, el árbitro sancionó un penal por infracción sobre Renato Veiga, decisión que fue ratificada tras la revisión del VAR.

Cristiano Ronaldo se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-1 con un remate al centro del arco, sumando un nuevo gol en la Copa del Mundo.

Cuando el encuentro parecía encaminado al tiempo suplementario, apareció Gonçalo Ramos. A los 93 minutos conectó de cabeza un preciso centro de Rafael Leão y marcó el 2-1 que desató el festejo portugués.

Croacia alcanzó la igualdad en la última acción del partido mediante Joško Gvardiol, pero el VAR anuló la conquista por una posición adelantada detectada gracias a la tecnología semiautomática de fuera de juego, lo que selló la clasificación portuguesa.

Durante el encuentro también hubo un nuevo récord para Cristiano Ronaldo. Con 41 años y 147 días, el capitán portugués se convirtió en el futbolista de mayor edad en disputar un partido de eliminación directa en la historia de los Mundiales.

Con este triunfo, Portugal avanzó a los octavos de final y se medirá con España, que horas antes goleó 3-0 a Austria. El duelo entre los dos seleccionados europeos aparece como uno de los cruces más atractivos de la próxima instancia del certamen.