El mensaje de Kicillof al peronismo: unidad, críticas a Milei y cautela electoral

Axel Kicillof reunió a dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro en La Plata y dejó abierta la posibilidad de competir en una interna del peronismo en 2027. No obstante, pidió dejar de lado las candidaturas y concentrar los esfuerzos en construir una alternativa al gobierno de Javier Milei.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves una reunión del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la ciudad de La Plata, donde dejó abierta la posibilidad de competir en una eventual interna del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Sin embargo, aclaró que el actual escenario político exige concentrarse en la gestión y en la construcción de una alternativa al gobierno de Javier Milei, antes que en las candidaturas.

El encuentro, realizado a puertas cerradas, reunió a intendentes, funcionarios provinciales y dirigentes del espacio político que impulsa el mandatario bonaerense. Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y por integrantes de su gabinete, entre ellos el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés «Cuervo» Larroque, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Durante su discurso, el gobernador buscó descomprimir la interna que atraviesa el peronismo y llamó a evitar confrontaciones públicas con otros sectores del espacio.

«No estamos discutiendo candidaturas y no vamos a entrar en ninguna agenda que no sea la agenda de las necesidades de nuestro pueblo. La única disputa que tenemos es con Milei», sostuvo.

En la misma línea, pidió a los dirigentes del MDF no responder a las críticas provenientes del kirchnerismo y priorizar la construcción política.

«Nosotros no vamos a caer en provocaciones. Nuestro accionar se basa en el debate que nos permite tomar decisiones y actuar», remarcó.

Las declaraciones fueron interpretadas como una respuesta a los recientes cuestionamientos de dirigentes cercanos a La Cámpora, entre ellos Sergio Berni, Mario Ishii y Máximo Kirchner, quienes en los últimos días habían lanzado críticas hacia la gestión provincial y al posicionamiento político del gobernador.

Antes de la exposición de Kicillof, tomaron la palabra Larroque, Bianco y representantes de las ocho secciones electorales bonaerenses, quienes analizaron el escenario político y el fortalecimiento territorial del MDF de cara a los próximos desafíos electorales.

Desde el entorno del gobernador insistieron en que el objetivo del espacio no pasa por imponer un liderazgo dentro del peronismo, sino por consolidar una alternativa competitiva para las próximas elecciones.

«Este es el año del armado y la construcción política. Sabemos que somos una parte fuerte del peronismo, pero no estamos haciendo una campaña anticipada para sostener una candidatura ni tenemos pretensión de hegemonía», señalaron fuentes del kicillofismo.

Aunque evitó hablar de postulaciones, Kicillof no cerró la puerta a participar de una eventual competencia interna si el peronismo define ese mecanismo para elegir a su candidato presidencial en 2027. No obstante, reiteró que la prioridad sigue siendo fortalecer la gestión provincial y construir una propuesta política capaz de disputar el poder al oficialismo nacional.