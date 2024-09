Susana Giménez entrevistó a Javier Milei en la Casa Rosada

Por Alejo Pombo

Este jueves se concretó la tan esperada entrevista entre Susana Giménez y el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, luego de varios meses de expectativa. La diva de la televisión argentina y el mandatario mantuvieron un encuentro en el Salón Blanco del histórico edificio, a solicitud de Milei, quien pidió que la charla tuviera lugar en la sede del Poder Ejecutivo y no en un estudio de televisión. Según trascendió, ambos aprovecharon la ocasión para salir al balcón presidencial y saludar a las personas que se acercaron a la Plaza de Mayo para verlos.

La entrevista será emitida el próximo domingo 29 de septiembre a las 22 horas, en el segundo programa de la nueva temporada de Susana. Esta será la primera vez que la diva se sienta a conversar con Milei desde que asumió como presidente, tras un encuentro fallido a principios de año, que debió cancelarse debido a problemas de salud de la conductora.

El interés por esta charla es enorme, dado el impacto mediático de ambos protagonistas. Susana Giménez es una de las figuras más icónicas de la televisión argentina, y Javier Milei, con su estilo disruptivo y polémico, ha generado amplias expectativas desde su llegada al poder. Días antes de la grabación, la conductora ya había manifestado su admiración por el presidente: «Me encanta todo lo que está haciendo, así que lo apoyo a muerte», dijo durante una entrevista para la plataforma OLGA. También defendió el estilo apasionado del mandatario, señalando que «grita porque es calentón», pero que entiende su frustración ante la situación del país.

La entrevista también contó con la participación de Karina Milei, hermana y Secretaria General de la Presidencia, quien se mostró junto a la diva y al perro presidencial, Thor. Karina compartió en sus redes sociales una imagen del momento en el que Susana conoció a la mascota oficial de la Casa Rosada, con el mensaje: “El día que Thor conoció a la Su”.

Además de las declaraciones de Susana, Amalia «Yuyito» González, la pareja del presidente, también habló sobre la entrevista. En su programa televisivo Empezar el Día, que se emite por Ciudad Magazine, afirmó que será «la entrevista del año». González, siempre cercana a las declaraciones mediáticas, comparó este encuentro con el suyo del año pasado con Milei, destacando la importancia de ambos momentos.

El evento fue largamente anticipado, ya que Susana había intentado realizar esta entrevista a principios de año, pero las complicaciones de salud impidieron que se concretara. Finalmente, este jueves se materializó en un encuentro que muchos consideran como histórico. En total, la diva estuvo acompañada por su equipo técnico, conformado por 15 personas, además del productor Santiago Oria, y la emisión del próximo domingo promete romper récords de audiencia.

Este cruce entre la figura mediática de Susana Giménez y la política de Javier Milei genera una gran expectativa no solo por el contenido de la charla, sino también por el contexto en el que se desarrolla: un país en plena transformación económica y social bajo el mando del líder libertario. Los seguidores de ambos ya se preparan para lo que promete ser un intercambio sin filtros, donde la diva no se guardará ninguna pregunta y el presidente, fiel a su estilo, no escatimará en respuestas contundentes.

En este marco, la entrevista ya se perfila como uno de los eventos televisivos más comentados del año, con el sello característico de Susana y la impronta disruptiva de Milei, en un contexto político y social que promete generar muchas repercusiones.