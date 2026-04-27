Siete departamentos en Miami, dos sociedades sin declarar y una renuncia: el final de Frugoni

Caputo aceptó la renuncia de Frugoni tras el escándalo por siete departamentos en Miami y dos sociedades no declaradas. El exsecretario de Infraestructura admitió el error y enfrenta una denuncia penal por enriquecimiento ilícito.

El ministro de Economía Luis Caputo aceptó la renuncia de Carlos María Frugoni como secretario de Coordinación de Infraestructura, luego de que una investigación periodística revelara que el funcionario había omitido declarar siete departamentos en Miami, dos sociedades comerciales y otros bienes ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Fernando Herrmann, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario de Transporte, asumirá en su lugar, mientras que Mariano Plencovich ocupará el cargo que Herrmann deja vacante.

El propio Frugoni reconoció públicamente haber «cometido un error» al no incluir ninguno de esos activos en su declaración jurada, pero la admisión no alcanzó para frenar las consecuencias. La presión pública y judicial derivó en una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en la presentación de bienes, que quedó en manos de la Justicia.

Frugoni había llegado a la Secretaría de Infraestructura a fines de 2025, luego de haber ejercido como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, cargo al que renunció formalmente en diciembre de ese año para asumir la nueva función. Su salida se convierte en el primer caso de remoción de un funcionario del Gobierno de Milei por un escándalo patrimonial, en un contexto en que la causa contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito también avanza en Comodoro Py.