Adorni en el Congreso con Milei en el palco: la sesión más tensa del año arranca el miércoles

El miércoles, Adorni presentará su informe de gestión en el Congreso con Milei en el palco y la causa por enriquecimiento ilícito de fondo. Seis horas de preguntas, bancas vacías como protesta y críticas incluso desde el propio oficialismo anticipan la sesión más tensa del año.

El Gobierno afronta este lunes una semana que tendrá como momento de máxima tensión política la presentación de Manuel Adorni en el Congreso el próximo miércoles. El jefe de Gabinete brindará su primer informe de gestión desde que asumió en reemplazo de Guillermo Francos, con el presidente Javier Milei presente en la sala y la causa por presunto enriquecimiento ilícito como telón de fondo. «Va a ser picante, compren pochoclos», anticipó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en una frase que fue recibida con irritación por la oposición.

El formato de la sesión prevé que Adorni tome la palabra entre las 10 y las 11 durante aproximadamente una hora, en un discurso con el que intentará responder parte de las 2.000 preguntas que quedaron en pie de las 4.800 recibidas. Luego vendrán tres tandas de preguntas de cinco minutos por orador —distribuidas entre los bloques según su representación parlamentaria—, con 20 minutos de respuesta para Adorni al final de cada tanda. La sesión completa se estima en seis horas.

La presión política sobre el Gobierno es múltiple. El kirchnerismo y la izquierda apuntarán al departamento de Caballito, a los viajes en el avión presidencial y a otros elementos de la causa judicial en curso. Algunos legisladores anticiparon que habrá bancas vacías como protesta simbólica. Pero la incomodidad no viene solo de la oposición: incluso desde sectores del propio oficialismo hay voces que cuestionan la defensa a ultranza de Adorni. El diputado libertario Facundo Márquez fue el más explícito al calificar al jefe de Gabinete como «políticamente un sujeto muerto» y advertir que el Gobierno se está «suicidando» al respaldarlo sin matices.

Milei, sin embargo, insiste en la inocencia de su principal ministro y ratificó que estará presente durante toda la jornada. La decisión de acompañar a Adorni al Congreso es leída como un gesto de respaldo explícito en un momento en que la causa avanza y las declaraciones de testigos complican cada vez más el cuadro patrimonial del funcionario.