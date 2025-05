Sergio Rubin, tras la muerte del Papa: “¿Qué hicimos para que no vuelva a la Argentina?”

Por María Cruz*

El reconocido periodista y biógrafo Sergio Rubin recordó con conmoción al papa Francisco, quien falleció este domingo en el Vaticano a los 88 años. En diálogo con Radio Rivadavia, expresó su sorpresa por el desenlace: “Ayer no lo vimos bien, pero pudo dar la bendición. Pensábamos que iba retomando la recuperación. Por eso su muerte resultó sorpresiva”.

Rubin, autor del libro El Jesuita, que escribió junto a Francesca Ambrogetti, destacó el simbolismo de su partida durante Semana Santa, afirmando que representa “un mensaje muy fuerte para los cristianos”. En su repaso sobre la figura del pontífice argentino, remarcó: “Fue un hombre con una humanidad extraordinaria”.

El periodista no esquivó la autocrítica respecto al vínculo entre Jorge Bergoglio y su país natal: “Me llena de vergüenza que hayan destrozado a Bergoglio como lo hicieron en Argentina. Él recibía a todos, no era sectario”. En esa línea, dejó una frase que resonó con fuerza: “¿Qué hicimos para que no vuelva a la Argentina?”.

Rubin también subrayó el profundo impacto que Francisco tuvo en la Iglesia católica: “La puso en sintonía con el mundo moderno. Fue impresionante su combate contra la pedofilia, su apertura a todos, su mirada profética sobre la guerra y su compromiso con la paz y el medio ambiente”.

Durante dos años, Rubin conversó mensualmente con el entonces cardenal para la realización de su biografía. Asegura que esa experiencia no solo lo marcó como profesional, sino también como persona.

La muerte del primer papa argentino no solo deja un vacío en el Vaticano, sino también una deuda pendiente en su tierra natal. Rubin cerró su homenaje con una reflexión que interpela: “Espero que su muerte nos haga reflexionar. El Papa no vino. ¿Por qué no vino?”.