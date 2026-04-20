Real Sociedad ganó la Copa del Rey en penales y le arrebató el título al Atlético de Simeone

Real Sociedad le ganó a Atlético de Madrid en penales y se consagró campeón de la Copa del Rey 2026, con el arquero Unai Marrero como figura al atajarle dos remates. El partido fue una montaña rusa: 1-0 a los 14 segundos, el gol más rápido en la historia de una final, y el agónico empate de Julián Álvarez a los 83 que no alcanzó.

Real Sociedad se consagró campeón de la Copa del Rey 2026 este sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla, al vencer al Atlético de Madrid por 4-3 en la tanda de penales, tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga. El gran protagonista de la definición fue el arquero Unai Marrero, quien contuvo los remates del noruego Alexander Sørloth y del argentino Julián Álvarez para entregarle el título al equipo donostiarra.

El partido tuvo un comienzo de historia para los libros: apenas 14 segundos después del silbatazo inicial, Ander Barrenetxea conectó de cabeza un centro de Gonçalo Guedes y marcó el gol más rápido en la historia de una final de Copa del Rey. Atlético reaccionó y a los 18 minutos igualó gracias a Ademola Lookman, que definió al ángulo tras una combinación entre Julián Álvarez y Antoine Griezmann. Pero antes del descanso, Musso llegó tarde a una disputa aérea con Guedes y el árbitro Javier Alberola Rojas cobró penal: Mikel Oyarzabal lo convirtió para el 2-1.

Con el marcador en contra y Griezmann saliendo del campo — el francés dejará el club en junio para sumarse a la MLS —, Thiago Almada y Nicolás González ingresaron para reforzar la ofensiva. Fue Álvarez quien rescató al Colchonero: a los 83 minutos sacó un zurdazo desde fuera del área que se metió en el arco de Marrero y forzó la prórroga. En los 30 minutos adicionales no hubo más goles, aunque Musso tuvo atajadas clave que mantuvieron vivas las esperanzas rojiblangas.

En los penales, Marrero se convirtió en el héroe de la noche al detener dos remates consecutivos. La consagración llegó con el disparo definitivo de Pablo Marín. Para Atlético, la derrota es un duro golpe: el equipo de Simeone quedó eliminado de la Liga —a 22 puntos del líder Barcelona— y ahora deberá concentrarse en la semifinal de la Champions League ante el Arsenal.

La victoria también tiene su propia historia detrás: el técnico de Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, asumió en diciembre con el equipo rozando el descenso. Cuatro meses después levantó su primer título como entrenador. «Esto podría ser solo el comienzo», dijo al término del partido.