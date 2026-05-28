Se ofreció a cuidar a la bebé de su amiga, no la devolvió y la Policía tuvo que allanar la casa

Una mujer de San Luis retuvo a la bebé de 8 meses de su amiga, que se la había dado para cuidarla por unas horas. Cuando la madre vio que no la devolvían, llamó a la Policía y un fiscal ordenó un allanamiento para recuperar a la nena. La acusada y su pareja quedaron demorados mientras la Justicia investiga el caso.

Una beba de 8 meses fue recuperada el martes por la noche en San Luis luego de que la Policía allanara una vivienda de la calle Jujuy, cerca de Libertad, en el oeste de la ciudad. La menor había sido entregada por su madre a una amiga para que la cuidara durante unas horas, pero cuando el tiempo pasó sin que la devolviera, la mujer denunció la situación y un fiscal ordenó el procedimiento.

Según el relato de la madre, la amiga le pidió llevar a la bebé a su casa por un rato. Al ver que las horas transcurrían sin que la nena fuera restituida y sin obtener respuestas, realizó la denuncia policial. Los efectivos se presentaron en el domicilio, donde encontraron a la mujer acusada junto a su pareja. Ambos fueron demorados mientras la Justicia determina qué ocurrió y cuál fue la participación de cada uno.

La bebé fue entregada a su madre en buen estado. La investigación sigue abierta para establecer si existió intención de retener a la menor o si se trató de un conflicto entre las partes que escaló hasta la intervención policial.