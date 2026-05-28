El futuro del municipio de Potrero de los Funes divide al Concejo y profundiza la crisis política

La vacancia en la intendencia sigue generando tensión política. Mientras el oficialismo rechaza una convocatoria electoral, el suplente de Cristina Vallejos pidió asumir el cargo y su planteo fue enviado a comisión. La oposición analiza pronunciarse ante lo que considera una situación institucional delicada.

La crisis institucional desatada tras la salida de la intendenta Cristina Vallejos sumó un nuevo capítulo este martes, en medio de una fuerte disputa política y jurídica sobre cómo debe resolverse la vacancia en el Ejecutivo municipal. A horas de que venciera el plazo previsto para una eventual convocatoria electoral, el debate volvió a tensar al Concejo Deliberante y profundizó las diferencias entre oficialismo y oposición.

Durante la sesión legislativa quedaron expuestas las distintas interpretaciones sobre el mecanismo que debe aplicarse para garantizar la continuidad institucional. Mientras sectores del oficialismo provincial sostienen que no corresponde convocar a elecciones y que la definición debe resolverse dentro del espacio político gobernante, desde la oposición advierten sobre la necesidad de respetar los procedimientos previstos por la legislación vigente.

En ese contexto, la concejala oficialista Micaela Díaz afirmó que el mandato en disputa se extiende hasta 2029 y consideró que la definición sobre quién debe conducir el municipio corresponde al oficialismo.

“Si el mandato es hasta el 2029, es Provincia quien decide si queda Vallejo o no hasta el 29 o, en todo caso, será una interna del partido quien asumirá”, expresó durante el debate en el recinto.

Las declaraciones generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos, que sostienen que una vacancia definitiva debe resolverse mediante los mecanismos establecidos por la normativa electoral y municipal.

En paralelo, Martín Villegas, quien figura como suplente de Cristina Vallejos, presentó formalmente un pedido para asumir la conducción del municipio. Sin embargo, el planteo no fue tratado sobre tablas y fue girado a la Comisión de Asuntos Legales para su análisis.

Desde el Concejo Deliberante informaron que el expediente será evaluado por esa comisión antes de que se emita un dictamen y se adopte una decisión definitiva sobre el planteo.

La discusión también dejó en evidencia la estrategia del oficialismo para evitar una convocatoria electoral inmediata. Durante las intervenciones, representantes de Avanzar defendieron la postura de que no corresponde llamar a elecciones y sostuvieron que la continuidad institucional puede resolverse dentro del espacio político que obtuvo el mandato en las urnas.

Mientras tanto, sectores opositores analizan emitir un pronunciamiento institucional en las próximas horas para expresar su preocupación por la situación y reclamar definiciones que aporten certidumbre política y jurídica.

Con el pedido de Villegas ahora en estudio y sin una resolución sobre la eventual convocatoria a elecciones, el municipio atraviesa un escenario de incertidumbre que mantiene abierta la disputa sobre quién ejercerá la conducción del Ejecutivo local en los próximos meses.