Grave choque en Villa Mercedes: lucha por recuperarse y solicita colaboración

Sergio Alexander Lezcano, de 31 años, permanece internado tras sufrir graves fracturas en un accidente de tránsito en Villa Mercedes. Necesita reunir más de $11 millones para acceder a prótesis e insumos médicos que le permitan evitar la pérdida de una pierna y avanzar con su recuperación.

Un motociclista de 31 años permanece internado en el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes tras sufrir graves lesiones en un accidente de tránsito y lanzó un pedido solidario para afrontar el costo de las prótesis y tratamientos que necesita para evitar perder una de sus piernas.

Se trata de Sergio Alexander Lezcano, quien resultó herido el pasado domingo por la mañana luego de protagonizar un choque en la intersección de las calles Tucumán y Presidente Perón.

Como consecuencia del impacto, sufrió múltiples fracturas expuestas en una pierna y en los brazos, además de politraumatismos y diversas heridas. Desde su cama de hospital, aseguró que enfrenta una situación crítica y que necesita reunir fondos de manera urgente para continuar con su recuperación.

“Estoy postrado y necesito recuperarme pronto, tengo una familia que mantener”, expresó el joven a través de una publicación difundida en redes sociales.

Según explicó, debe conseguir más de 11 millones de pesos para adquirir prótesis, placas, tornillos y clavos óseos indispensables para las intervenciones médicas que requiere. A esos costos se suman los gastos posteriores de rehabilitación y tratamiento.

“No quiero perder mi pierna ni ninguna extremidad. Nunca me gustó pedir nada, pero hoy necesito ayuda”, manifestó con angustia.

Lezcano también señaló que inició gestiones ante organismos estatales para obtener los elementos necesarios, aunque advirtió que los tiempos administrativos podrían extenderse varios meses.

“Se hizo un pedido formal en Acción Social, pero la provisión de las prótesis tarda unos tres meses y en todo este tiempo el cuerpo se va deteriorando. Me faltan pedazos de huesos”, relató.

Además, indicó que durante el accidente también se dañaron sus anteojos, por lo que deberá afrontar ese gasto adicional mientras continúa internado.

Respecto al siniestro, recordó pocos detalles de lo ocurrido. “Iba por calle Tucumán en una Motomel Cross, miré para ambos lados y no vi nada. Después desperté en el hospital”, contó.

De acuerdo con las actuaciones policiales, el choque se produjo con un automóvil cuyo conductor presuntamente no contaba con seguro vigente ni licencia de conducir al momento del hecho.

El joven explicó que subsiste a través de trabajos ocasionales y que los ingresos que obtiene son destinados al sostenimiento de su familia. Actualmente convive con su pareja y dos hijos de ella, mientras que otro de sus hijos reside en Buenos Aires.

Ante la complejidad del cuadro médico y la urgencia de acceder a los insumos necesarios para las cirugías, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para colaborar con su recuperación.