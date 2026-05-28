La suba de servicios pone en alerta a familias y comercios de Merlo

Concejales opositores de la Villa de Merlo presentaron un proyecto para declarar la Emergencia Social durante un año debido al impacto de las tarifas de servicios públicos. La iniciativa incluye pedidos de congelamiento de aumentos, tarifas diferenciales y asistencia para sectores vulnerables.

Concejales de la oposición presentaron un proyecto para declarar la Emergencia Social por 12 meses en la Villa de Merlo, ante el impacto que los aumentos en los servicios públicos tienen sobre hogares, comercios y pequeños emprendimientos de la ciudad.

La iniciativa fue impulsada por los ediles Ana Laura Ferrarotti, Lucía Miranda y Daniel Orué, quienes elevaron la propuesta a la presidenta del Concejo Deliberante, Patricia Morandé, para su tratamiento legislativo.

Según argumentan los autores del proyecto, el incremento de las tarifas de energía y gas, sumado a la reducción de subsidios nacionales, generó una situación que califican como de “pobreza energética”, dificultando que numerosas familias puedan afrontar el pago de los servicios esenciales.

Los concejales sostienen que el aumento de los costos también afecta a comercios, pymes, clubes y emprendimientos turísticos, sectores clave para la economía local. Además, remarcan que las condiciones climáticas de la región obligan a un mayor consumo energético tanto en invierno como en verano, lo que incrementa el impacto de las facturas en los usuarios.

Entre los principales puntos del proyecto se encuentra el pedido al Gobierno nacional y a las empresas prestadoras de servicios para que revisen los cuadros tarifarios vigentes bajo criterios de razonabilidad y equidad.

La iniciativa también propone suspender nuevos incrementos mientras dure la emergencia y avanzar en la implementación de tarifas sociales o esquemas diferenciados para jubilados, trabajadores, pequeñas y medianas empresas y personas electrodependientes.

Asimismo, plantea la creación de programas locales de asistencia económica destinados a vecinos en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar situaciones de endeudamiento o dificultades para acceder a servicios básicos.

Otro de los aspectos incluidos en el proyecto es el reclamo para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional Nº 27.351, que establece beneficios y cobertura integral para personas electrodependientes por cuestiones de salud.

En caso de ser aprobado por el Concejo Deliberante, el documento será remitido a la Secretaría de Energía de la Nación, autoridades provinciales y legisladores nacionales con el objetivo de sumar respaldo institucional a los planteos realizados desde la ciudad.