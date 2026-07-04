Scaloni elogió a Cabo Verde y habló del apoyo de los hinchas en Miami

Lionel Scaloni y Rodrigo De Paul evitaron cualquier exceso de confianza antes del duelo con Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Ambos destacaron las virtudes del rival, el apoyo de los hinchas en Miami y la ilusión de seguir peleando por el título.

La selección argentina ultimó este jueves los detalles para el duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, que se disputará en Miami. En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador Lionel Scaloni y el mediocampista Rodrigo De Paul coincidieron en un mensaje: evitar cualquier exceso de confianza y afrontar el partido con el máximo respeto hacia el conjunto africano.

«Hay que respetar a Cabo Verde. Es un equipo que no ha perdido y que incluso en algunos partidos mereció ganar. Sale bien de contra, tiene jugadores rápidos y no está acá de casualidad», afirmó Scaloni, quien destacó el crecimiento futbolístico del rival y remarcó que los cruces de eliminación directa no admiten relajaciones.

El entrenador también se refirió al apoyo que recibirá la Albiceleste en el estadio de Miami, donde se espera una amplia mayoría de hinchas argentinos.

«La hinchada siempre fue un plus para el jugador. Lo sentimos como un refuerzo y no como una presión. Ojalá podamos darles una alegría», expresó.

Consultado por la dependencia ofensiva de Lionel Messi, autor de buena parte de los goles argentinos en el torneo, Scaloni descartó cualquier preocupación y destacó el funcionamiento colectivo.

«Mientras el equipo genere situaciones, es una buena señal. Intentaremos que tanto Lautaro Martínez, Julián Álvarez como los demás también puedan convertir. El margen de mejora de esta Selección sigue siendo muy grande», sostuvo.

Por su parte, Rodrigo De Paul aseguró que el cuerpo técnico realizó un exhaustivo análisis del seleccionado africano y anticipó un partido exigente.

«Los estudiamos, vimos muchos videos. Defienden bien y tienen jugadores muy rápidos. Vamos a tener que tener paciencia y hacer un partido inteligente», señaló el mediocampista.

El volante también destacó que el plantel mantiene intacta la ambición de volver a conquistar la Copa del Mundo, aunque aclaró que el grupo está enfocado exclusivamente en el compromiso inmediato.

«Tenemos las mismas ganas de conseguir lo mismo que en Qatar. Si no sucede, la desilusión será igual; y si sucede, la felicidad también será enorme. Pero sería un error pensar más allá del partido de mañana», afirmó.

Además, De Paul volvió a elogiar a Messi, a quien definió como «el mejor de toda la historia», y aseguró que el desafío del equipo consiste en brindarle las condiciones para que pueda desplegar todo su potencial.

Argentina llega a esta instancia después de completar una sólida fase de grupos y aparece entre los principales candidatos al título. Sin embargo, tanto Scaloni como De Paul insistieron en que la experiencia acumulada en los últimos años no garantiza nada en una competencia de eliminación directa, donde cada detalle puede resultar decisivo.