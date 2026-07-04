La Corte confirmó el decomiso de casi $685 mil millones en la causa Vialidad

La Corte Suprema rechazó los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez y dejó firme el decomiso de casi $685 mil millones en la causa Vialidad. La cifra corresponde a la actualización del perjuicio económico determinado en la condena por las obras públicas en Santa Cruz.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves el decomiso de $684.990.350.139,86 que deberán afrontar de manera solidaria la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y los demás condenados en la causa Vialidad. El máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas y confirmó la actualización del monto dispuesta por el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2).

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisibles los planteos en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De esa manera, quedó firme tanto el criterio utilizado para actualizar el decomiso como la competencia del TOF 2 para ejecutar esa etapa del proceso.

La defensa de Cristina Kirchner, integrada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionó la utilización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para actualizar el monto originalmente fijado en la sentencia y sostuvo que aquella cifra tenía carácter provisorio. En tanto, la defensa de Báez planteó que la ejecución del decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal N.º 4, en función de la condena que el empresario recibió en la causa conocida como «La ruta del dinero K».

El TOF 2 había establecido en la sentencia condenatoria un decomiso de $84.835.227.378,04, correspondiente al perjuicio económico ocasionado al Estado por las irregularidades detectadas en la adjudicación de 51 obras públicas en Santa Cruz. El fallo dispuso que esa suma sería actualizada una vez que la condena quedara firme.

La actualización fue realizada con la intervención del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con especialistas designados por las defensas y el Ministerio Público Fiscal. El cálculo tomó como referencia la evolución del IPC publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025, lo que elevó el monto hasta los $684.990 millones.

La causa Vialidad llegó a su etapa definitiva luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara las condenas el 13 de noviembre de 2024. Posteriormente, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra esas sentencias, dejando firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La exmandataria fue absuelta del cargo de asociación ilícita.

Tras esa resolución, el Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó la ejecución de las penas y avanzó con el trámite del decomiso de bienes. Con la decisión conocida este jueves, la Corte cerró la discusión sobre el monto actualizado, que ahora podrá ser ejecutado sobre los bienes de los condenados conforme a las disposiciones del tribunal de origen.