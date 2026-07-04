Caballito se transforma: dos avenidas clave cambiarán por la llegada del TramBus

Desde octubre, las avenidas Acoyte y Honorio Pueyrredón cambiarán de sentido en Caballito por la llegada del TramBus. La Ciudad busca adaptar el tránsito al nuevo sistema de transporte eléctrico, que comenzará a funcionar a fines de este año.

La llegada del TramBus, el nuevo sistema de transporte 100% eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires, traerá importantes modificaciones en el tránsito del barrio de Caballito. A partir de octubre, las avenidas Acoyte y Honorio Pueyrredón cambiarán su sentido de circulación para adecuarse al recorrido de la nueva línea, que conectará el sur de la Ciudad con Aeroparque. Las modificaciones forman parte de las obras previstas para la primera etapa del servicio, cuya puesta en marcha está prevista para fines de 2026.

Según informó el Gobierno porteño, Avenida Acoyte pasará a tener circulación en un único sentido de sur a norte, mientras que Avenida Honorio Pueyrredón quedará habilitada de norte a sur. Además, sobre Acoyte se incorporará un carril exclusivo para la circulación del TramBus, ubicado sobre la mano derecha de la calzada.

Los cambios también alcanzarán otras arterias de la zona. Felipe Vallese, entre Acoyte y Ambrosetti, tendrá doble sentido de circulación. Por su parte, Ambrosetti, entre Jauretche y Rivadavia, pasará a ser mano única hacia el sur, mientras que Balcarce, entre Yerbal y Rivadavia, tendrá sentido único hacia el norte.

El nuevo sistema de transporte eléctrico recorrerá 20 kilómetros entre Nueva Pompeya y Aeroparque Jorge Newbery, atravesando algunos de los principales corredores de la Ciudad. Durante su trayecto permitirá combinar con las líneas A, B, D, E y H de subte, además de las estaciones ferroviarias Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz.

El recorrido también se integrará con los corredores del Metrobus Cabildo, Juan B. Justo y Del Sur, ampliando las posibilidades de conexión para miles de usuarios del transporte público.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el TramBus podrá transportar más de 50.000 pasajeros por día y permitirá reducir hasta un 40% los tiempos de viaje respecto de los recorridos actuales. En los horarios de mayor demanda, las unidades circularán con una frecuencia aproximada de cuatro minutos y realizarán paradas cada 500 metros.

Las unidades serán completamente eléctricas, tendrán una autonomía cercana a los 270 kilómetros y estarán equipadas con un sistema de semáforos inteligentes que priorizará su circulación mediante telemetría. Según explicó el ministro de Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua, esta tecnología permitirá incrementar la velocidad comercial del servicio hasta un 30% en comparación con las líneas de colectivos convencionales.

El TramBus forma parte del plan de modernización del transporte impulsado por el Gobierno porteño, con el objetivo de incorporar vehículos de bajas emisiones, mejorar la conectividad entre distintos barrios y ofrecer una alternativa más rápida y sustentable para los desplazamientos diarios.