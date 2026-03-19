San Luis registra el desempleo más bajo desde 2017 mientras el país supera el 7,5%

El Gran San Luis cerró 2025 con apenas 1,5% de desocupación, el nivel más bajo desde 2017 y el tercero más bajo del país, según el INDEC. El dato contrasta drásticamente con la tasa nacional del 7,5%, que representa 1,64 millones de desempleados. San Luis es la única provincia de Cuyo que se mantiene por debajo del 3%, mientras Mendoza llegó al 6,7%.

Por Alejo Pombo

En un país donde el desempleo trepó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025 y afecta a 1,64 millones de personas, San Luis marcha en contramano: el Gran San Luis cerró el período con apenas 1,5% de desocupación, el registro más bajo desde 2017 y una caída de 1,7 puntos respecto a la medición anterior, según el INDEC.

El dato ubica a la provincia puntana como el tercer aglomerado con menor desempleo de todo el país, solo superada por Santiago del Estero-La Banda (0,6%) y Viedma-Carmen de Patagones (1,3%). En la región de Cuyo, San Luis pulverizó a sus vecinos: Gran Mendoza llegó al 6,7% y Gran San Juan al 2,7%. El gobierno de Claudio Poggi se adjudicó el resultado como consecuencia directa de sus políticas de generación de empleo.

El contraste es brutal. Mientras en los Partidos del Gran Buenos Aires y en Río Gallegos el desempleo rozó el 9,5%, en San Luis alrededor de 2.000 personas estaban sin trabajo en todo el período. El tamaño del aglomerado explica en parte la diferencia, pero los economistas advierten que si la tendencia nacional no se revierte, el impacto podría llegar a la provincia antes de lo esperado.