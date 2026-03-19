En San Luis le enseñan inteligencia artificial a más de 9.000 maestros

La diplomatura en Inteligencia Artificial para docentes de San Luis, organizada con la Universidad Austral, superó los 9.400 inscriptos en apenas 48 horas de apertura. El gobernador Poggi la presentó como pieza central del Año de la Educación 2026 y destacó que busca sumar herramientas sin reemplazar el rol del maestro. El programa cubre IA generativa, planificación de clases y diseño de actividades educativas.

Por Alejo Pombo

Nadie esperaba que la respuesta fuera tan rápida ni tan masiva. En apenas dos días de apertura de inscripciones, más de 9.400 docentes y directivos de la provincia de San Luis se anotaron en la diplomatura en Inteligencia Artificial aplicada a la educación, un programa desarrollado en conjunto con la Universidad Austral que el gobernador Claudio Poggi presentó como el corazón del Año de la Educación 2026.

El dato sorprendió al propio Gobierno, que lo difundió durante una recorrida por el departamento San Martín. Poggi subrayó que la iniciativa no busca desplazar al docente del aula sino dotarlo de herramientas concretas: tecnologías generativas, diseño de actividades con IA y planificación de clases asistida por algoritmos. La inscripción siguió abierta hasta el 20 de marzo.

El volumen de adhesión convierte a esta diplomatura en una de las apuestas de capacitación más ambiciosas de los últimos años en San Luis. El desafío real, sin embargo, es el que viene después: transformar ese interés masivo en aprendizaje efectivo y aplicable dentro de cada aula, con recursos, tiempo y condiciones que el sistema educativo provincial no siempre garantiza.