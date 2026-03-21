«Estamos vivos»: el PRO se relanza con Macri a la cabeza

Macri reunió al PRO en Parque Norte para relanzar el partido con la vista puesta en 2027. Entre mensajes de supervivencia política y definiciones sobre su rol frente al Gobierno, el espacio se presentó como complemento del cambio y no como oposición, con Vidal y Jorge Macri como voces destacadas del encuentro.

Por Alejo Pombo

El expresidente Mauricio Macri encabezó este jueves una cumbre del PRO en Parque Norte con el objetivo de reorganizar el espacio político y proyectarlo hacia las elecciones de 2027. Del encuentro participaron dirigentes, legisladores, gobernadores e intendentes de todo el país, bajo el eslogan «Protagonistas del Futuro» y con transmisión en vivo por streaming.

En el cierre del evento, Macri trazó el perfil que busca para el partido de cara a los próximos años. «El PRO no viene a cuestionar al Gobierno, viene a completarlo. No vamos a ser oposición, no vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país. No va a pasar nunca», sostuvo, y remató: «El PRO está acá para lo que viene».

Una de las presencias más destacadas fue la de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien respondió con ironía a quienes dan por muerto al partido. «Para estar muertos somos un montón», lanzó ante los aplausos del auditorio. Vidal también adelantó que el PRO competirá en todo el país en 2027 y reivindicó la trayectoria del espacio: «Estamos los que peleamos contra el kirchnerismo en sus peores momentos y vinimos a construir un país moderno».

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri valoró el encuentro y defendió las raíces del partido. «Lo que hizo Mauricio al armar este partido sentó las bases de mucho de lo bueno que está ocurriendo en la Argentina. Estamos de pie, estamos vivos, existimos», afirmó.

La jornada incluyó paneles temáticos y exposiciones de referentes partidarios, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer la estructura interna del PRO y su articulación territorial de cara al ciclo electoral que se avecina.