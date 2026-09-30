Una pareja jubilada necesitó más de $2,5 millones en CABA

Una pareja jubilada que alquila en la Ciudad de Buenos Aires necesitó $2.526.219 para cubrir sus gastos durante agosto. La cifra aumentó 2,2% en un mes y 35,3% en un año. El alquiler explicó $811.651 de la canasta total.

Una pareja de personas mayores que alquila una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires necesitó $2.526.219 para cubrir su canasta de consumo durante agosto de 2026, según el relevamiento mensual de la Defensoría del Pueblo porteña.

El monto representó un aumento del 2,2% respecto de julio, cuando la misma canasta había alcanzado los $2.471.203. Desde enero, en tanto, acumuló una suba del 16,6%.

En la comparación interanual, el incremento fue del 35,3% frente a agosto de 2025, cuando el costo había sido de $1.867.543.

La vivienda marcó una diferencia importante entre los hogares. Para una pareja de personas mayores con casa propia, la canasta llegó a $1.714.568 en agosto. La diferencia con quienes alquilan fue de $811.651.

En el caso de la pareja inquilina, los alimentos demandaron $638.994, mientras que los servicios del hogar representaron $1.390.706. Dentro de este último componente se incluye un alquiler estimado en $811.651.

Los demás gastos relevados fueron $187.337 en salud, $73.287 en bienes y servicios para el mantenimiento del hogar y $235.895 en bienes y servicios personales.

Con esos valores, el gasto diario promedio de la canasta completa para una pareja jubilada que alquila llegó a $84.207 durante agosto.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad construye distintos tipos de hogares para medir el costo de vida de las personas adultas mayores. El sistema contempla variables como la edad, la composición familiar, la condición de propietario o inquilino y la contratación de medicina prepaga.

El organismo también informó que durante agosto los medicamentos aumentaron en promedio un 2%. Entre los rubros con mayores incrementos estuvieron los medicamentos cardiovasculares y para la presión, con una suba promedio del 3,3%, seguidos por los psicofármacos, con 2,8%.