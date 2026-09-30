El tráfico aéreo argentino alcanzó un récord histórico en 2025

Argentina movilizó más de 50 millones de pasajeros durante 2025 y quedó entre los principales mercados aéreos de América Latina y el Caribe. El récord histórico fue presentado durante la asamblea de ACI en Lima, donde también se analizaron las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento regional.

Argentina se ubicó entre los principales mercados de pasajeros de América Latina y el Caribe, con más de 50 millones de viajeros registrados durante 2025, según los datos presentados durante la Asamblea General de ACI-LAC y ACI World que se desarrolla en Lima.

El país alcanzó 50,6 millones de pasajeros en sus aeropuertos durante el año pasado, un récord histórico para el sector aerocomercial argentino. La cifra representó un crecimiento del 12% respecto de 2024.

En el ranking regional, Argentina quedó por detrás de Brasil, México y Colombia, mientras que Perú y Chile completaron los principales mercados de pasajeros.

El volumen de viajeros, sin embargo, cambia cuando se lo compara con la población. Argentina registró alrededor de 1,09 pasajeros por habitante, un indicador inferior al de países como Panamá, Colombia, Chile, República Dominicana, Costa Rica, México y Perú.

La diferencia también aparece en el tráfico internacional. Los aeropuertos argentinos movilizaron 15,9 millones de pasajeros internacionales durante 2025, un récord para el país y un 18% más que en 2024.

Los datos fueron presentados durante WAGA 2026, el encuentro anual de ACI-LAC y ACI World que reúne a más de 600 ejecutivos, autoridades y especialistas del sector aeroportuario en Lima entre el 25 y el 29 de septiembre.

Durante la reunión, Rafael Echevarne, director general de ACI-LAC, planteó que América Latina y el Caribe podría alcanzar unos 1.500 millones de pasajeros en 2045, frente a los aproximadamente 800 millones previstos para este año.

El crecimiento esperado requerirá nuevas inversiones en infraestructura aeroportuaria y una ampliación de la conectividad. Uno de los desafíos señalados durante el encuentro es la recuperación de las conexiones entre ciudades de la región, que todavía no alcanzaron los niveles previos a la pandemia.

En ese contexto, Echevarne planteó la necesidad de avanzar en una mayor apertura del transporte aéreo y en medidas que permitan recuperar rutas regionales.

El encuentro también puso el foco en el peso de las tasas aeroportuarias e impuestos dentro del precio de los pasajes. En Argentina, estos conceptos representan una proporción menor del valor de los tickets domésticos, mientras que tienen un peso mayor en los vuelos internacionales.

El crecimiento del tráfico aéreo argentino se produjo mientras el Gobierno avanzó con cambios regulatorios en el sector. En julio, la Secretaría de Transporte estableció un régimen permanente para la asignación de capacidad y frecuencias aéreas, luego de un período transitorio implementado desde 2025.

Además, el Gobierno continuó con el proceso de transformación del sistema aerocomercial y avanzó durante 2026 con la privatización de Intercargo, empresa que presta servicios de asistencia en tierra en los principales aeropuertos del país.

Con ese escenario, la Argentina llega al encuentro aeroportuario de Lima con un récord de pasajeros y con el desafío de sostener el crecimiento del tráfico, ampliar la conectividad internacional y mejorar las conexiones entre las distintas ciudades del país y de la región.