Poggi puso en marcha 16 obras en San Luis por más de $6.836 millones

Claudio Poggi firmó los decretos de adjudicación y contratos para iniciar 16 obras públicas en distintos puntos de San Luis, con una inversión total superior a los $6.836 millones. El plan incluye viviendas, escuelas, rutas, infraestructura sanitaria y espacios turísticos y culturales. El Gobernador pidió a las empresas cumplir los plazos y priorizar la contratación de mano de obra local.

El gobernador Claudio Poggi encabezó este miércoles en el Salón Blanco de Casa de Gobierno la firma de los decretos de adjudicación y contratos que permitirán poner en marcha 16 obras públicas en distintos puntos de San Luis, con una inversión total de $6.836.425.371,31.

El paquete contempla la construcción de viviendas, reparaciones y mantenimiento de escuelas, conservación de rutas, mejoras en infraestructura sanitaria y trabajos de puesta en valor de espacios turísticos y culturales.

Durante el acto, del que participaron representantes de las empresas adjudicatarias y funcionarios del gabinete provincial, Poggi destacó el impacto que tiene la obra pública tanto en la infraestructura como en el empleo.

“La obra pública no solamente es un beneficio para el ciudadano, también es trabajo y mano de obra”, sostuvo.

El Gobernador señaló que, mientras a nivel nacional y en otras provincias “la obra pública está medio parada”, San Luis busca generar espacio presupuestario para sostener inversiones en infraestructura.

“Estamos generando el espacio presupuestario para la infraestructura, para conservar nuestras rutas, para conservar nuestras escuelas, para ampliar nuestras escuelas, para conservar nuestros centros sanitarios, para seguir haciendo viviendas”, explicó.

Poggi también pidió responsabilidad a las empresas que estarán a cargo de los trabajos y reclamó especial atención al cumplimiento de los plazos establecidos. En ese sentido, remarcó la importancia de priorizar la contratación de trabajadores de la provincia.

“Les pido mucha responsabilidad, mucho compromiso con la mano de obra local, provincial”, expresó.

El mandatario planteó además que el cumplimiento de los contratos permitirá ordenar la ejecución de las obras y avanzar posteriormente con nuevas licitaciones y proyectos.

Entre las principales inversiones se encuentra la construcción de 40 viviendas, 20 en La Toma y otras 20 en Justo Daract. Las unidades habitacionales demandarán $1.385.341.646,13 en La Toma y $1.379.997.373,76 en Justo Daract.

En materia educativa se concretará la remodelación y mantenimiento integral de la Escuela N°149 de Fortuna, con una inversión de $359.111.663,56.

También se realizarán reparaciones y trabajos de mantenimiento en otros siete establecimientos. La Escuela N°1 de Naschel recibirá $73.535.618,79; la Escuela N°432 de San Luis, $47.394.078; la Escuela N°26 de Concarán, $50.618.075,20; la Escuela N°94 del paraje El Puesto, $121.967.087,66; la Escuela de Nivel Inicial N°9 de Buena Esperanza, $21.455.000; la Escuela N°234 de Los Cajones, $38.014.400; y la Escuela Técnica N°29 de San Francisco del Monte de Oro, $21.551.963,40.

Los trabajos incluyen reparaciones generales, solución de filtraciones, instalaciones de gas y problemas vinculados con los sistemas cloacales.

El plan también contempla intervenciones en dos espacios vinculados al turismo y la cultura. El Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia, en Juana Koslay, será refaccionado y puesto en valor con una inversión de $129.742.295, mientras que el Centro de Convenciones de La Punta tendrá trabajos de reparación por $285.011.438,16.

El ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, destacó la importancia de ambas obras. Sobre el monumento señaló que llevaba un tiempo sin recibir intervenciones y que presentaba distintos deterioros. Entre las tareas previstas se encuentra además la adaptación de los baños para personas con discapacidad y la resolución de cuestiones vinculadas con la seguridad.

En el Centro de Convenciones, en tanto, las mejoras apuntan a fortalecer la infraestructura destinada al turismo de reuniones y a la realización de eventos, especialmente durante los períodos de menor movimiento turístico.

En el área de salud se realizará la refacción y el mantenimiento general del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Lafinur, con un presupuesto de $64.330.172,82.

La red vial provincial concentra otras tres obras de importancia. Una de ellas corresponde a la conservación mejorativa de las rutas provinciales 47 y 47A, en el tramo Martín de Loyola-Anchorena y en la intersección de la ruta 55 con Anchorena, con una inversión de $1.119.307.000.

También se reconstruirán y recalzarán alcantarillas afectadas por un socavón en la ruta provincial N°36, en el acceso al dique Paso de las Carretas. La obra tendrá un costo de $37.947.558,83.

La tercera intervención será sobre la ruta provincial N°3, entre Unión y Valle Hermoso, con una inversión de $1.701.100.000. El proyecto contempla tareas de bacheo superficial y profundo, sellado de grietas y fisuras, restitución de la carpeta asfáltica en sectores determinados y trabajos sobre las banquinas. La intervención sobre este corredor ya había sido anunciada por Vialidad Provincial como parte del plan de conservación de la red vial.

El director de Vialidad Provincial, Juan José Sosa, explicó que las obras forman parte de un programa destinado a conservar y recuperar el estado de las rutas pavimentadas y no pavimentadas de San Luis.

“Ya estamos alcanzando más del 50% de la intervención de la red vial asfaltada y también lo estamos haciendo con rutas sin pavimentar”, afirmó.

Con la firma de los contratos, la Provincia formalizó el inicio de un nuevo paquete de obras que se distribuirá entre localidades y parajes de distintos departamentos, con intervenciones que abarcan desde infraestructura habitacional y educativa hasta caminos, salud, turismo y cultura.